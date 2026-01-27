معاريف الإسرائيلية: فتح معبر رفح غدا "بشكل أولي"

مصراوي

قالت صحيفة معاريف الإسرائيلية، إنه من المتوقع أن يُفتح معبر رفح غدًا (الأربعاء) بشكل أولي لأعمال التحضير، تمهيدًا لافتتاحه الرسمي في كلا الاتجاهين.

ووفقا للصحيفة العبرية، فإن المعبر سيفتتح غدًا بشكل أولي لأعمال التحضير، تمهيدًا لافتتاحه الرسمي لحركة الركاب في كلا الاتجاهين.

وحسب الصحيفة العبرية، فإنه سيتم فتح المعبر رسميًا بعد ترتيب التفاصيل الفنية المتعلقة بقوائم الداخلين والخارجين وطرق الوصول في الجانب الفلسطيني. ويأتي فتح المعبر بالتزامن مع بدء المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار، وبعد أن أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي إعادة جثمان ران جويلي، آخر أسير في قطاع غزة.

وفي وقت سابق، أعلنت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية، وصول قوّة المراقبة الأوروبية والموظفين الفلسطينيين إلى معبر رفح تمهيدًا لفتحه من الجانبين.

وبحسب الصحيفة الإسرائيلية، فإن الترتيبات المتفق عليها تشمل حصول إسرائيل يوميًا على قائمة من الجانب المصري بأسماء العابرين من معبر رفح للمصادقة عليها عند جهاز الشاباك الأمني، ثم السماح بمرور من يحصلون على الموافقة في اليوم التالي.

وأشارت يديعوت أحرونوت، إلى إقامة ممر خاص خارج مجمع معبر رفح البري لفحص الداخلين والخارجين أمنيا.

وذكرت الصحيفة العبرية، أنه سيغادر غزة ويدخل إليها في المرحلة الأولى ما بين 100 و150 شخص يوميا، ومن المتوقع أن تتغير الأعداد بعد أن يثبت نظام الفحص والعبور فعاليته. وبعد قصفه، ثم احتلاله، وافقت إسرائيل على استئناف عمل معبر رفح بعد أن كان ورقة تفاوض إسرائيلية استخدمتها مرار وماطلت حولها تكرارا.

وأعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي فتح المعبر بشكل محدود أمام الأفراد وفق آلية تفتيش إسرائيلية شاملة في إطار خطة الرئيس ترامب المكونة من 20 بندا. وكشفت شبكة "سي إن إن" عن أن المعبر سيدار بمشاركة الاتحاد الأوروبي وقوات فلسطينية لكن تحت إشراف أمني إسرائيلي مباشر مع قيود صارمة على من يُسمح له بالدخول إلى غزة.