إعلان

ارتفع في بنكين.. سعر الدولار مقابل الجنيه ببداية تعاملات اليوم

كتبت- آية محمد:

09:41 ص 27/01/2026

انخفاض الدولار مقابل الجنيه

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

ارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه في بنكين، بقيمة قرش، ببداية تعاملات اليوم الثلاثاء 27-1-2026، مقارنة بنهاية تعاملات أمس، وفق بيانات منشورة على موقعها الإلكتروني.

أسعار الدولار في 10 بنوك ببداية تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 47.02 جنيه للشراء، و47.12 جنيه للبيع.

بنك مصر: 47.02 جنيه للشراء، و47.12 جنيه للبيع.

بنك القاهرة: 47.02 جنيه للشراء، و47.12 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي: 47.02 جنيه للشراء، و47.12 جنيه للبيع.

بنك البركة: 47 جنيهًا للشراء، و47.1 جنيه للبيع.

بنك قناة السويس: 47.04 جنيه للشراء، و47.14 جنيه للبيع، بزيادة قرش للشراء والبيع.

كريدي أجريكول: 47 جنيهًا للشراء، و47.1 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية: 47.02 جنيه للشراء، و47.12 جنيه للبيع.

بنك التعمير والإسكان: 47.02 جنيه للشراء، و47.12 جنيه للبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 47.04 جنيه للشراء، و47.14 جنيه للبيع، بزيادة قرش للشراء والبيع.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

سعر صرف الدولار عر الدولار اليوم عر الدولار مقابل الجنيه عر صرف الدولار مقابل الجنيه عر الدولار في مصر عر الدولار في 10 بنوك عر الدولار في البنك الأهلي عر الدولار في بنك مصر نك القاهرة لتجاري الدولي

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

4 طرق فعالة للوقاية من الإنفلونزا- عليك اتباعها
نصائح طبية

4 طرق فعالة للوقاية من الإنفلونزا- عليك اتباعها

هل الذهب المخصص للزينة عليه زكاة؟.. أمين الفتوى يجيب
فتاوى متنوعة

هل الذهب المخصص للزينة عليه زكاة؟.. أمين الفتوى يجيب
بينها الأهلي ضد وادي دجلة.. مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء والقنوات الناقلة
رياضة محلية

بينها الأهلي ضد وادي دجلة.. مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء والقنوات الناقلة

وفاة نحو 22 شخصا في 12 ولاية أمريكية بسبب العاصفة الثلجية
شئون عربية و دولية

وفاة نحو 22 شخصا في 12 ولاية أمريكية بسبب العاصفة الثلجية
ارتفع في بنكين.. سعر الدولار مقابل الجنيه ببداية تعاملات اليوم
أخبار البنوك

ارتفع في بنكين.. سعر الدولار مقابل الجنيه ببداية تعاملات اليوم

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

نجيب ساويرس يُحذر من صفحات مزيفة وإعلانات وهمية تنتحل صفته وتستغل اسمه
الجزء الثاني| توفيق عكاشة يخرج عن صمته: أنظمة عربية تسقط قبل 2030 وهؤلاء هم الخاسرون!
مشاورات مصرية تونسية جزائرية بشأن مسار التسوية في ليبيا
الأرصاد: انخفاض مفاجئ في الحرارة وأمطار رعدية تضرب هذه المحافظات غدًا -(فيديو)
6800 جنيه للجرام عيار 21.. سعر الذهب اليوم في مصر يواصل صعوده التاريخي
بعد زيادة تدفقات الدولار.. توقعات سعر الجنيه خلال 2026