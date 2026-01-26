إعلان

الأرصاد: انخفاض مفاجئ في الحرارة وأمطار رعدية تضرب هذه المحافظات غدًا -(فيديو)

كتب : داليا الظنيني

06:44 م 26/01/2026

الطقس

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن تفاصيل حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية التي بدأت اليوم الاثنين وتستمر خلال الساعات المقبلة، مشيرة إلى تأثر البلاد بكتل هوائية صحراوية أدت إلى نشاط للرياح وإثارة الرمال والأتربة.

وأوضحت "غانم" في تصريحات لبرنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا" على قناة CBC، أن نشاط الرياح المصاحب للكتل الهوائية الصحراوية تسبب في تدهور الرؤية الأفقية لتصل إلى أقل من 1000 متر في المنطقة الغربية والسواحل الشمالية الغربية، وامتد تأثير الأتربة والرمال المثارة ليشمل محافظات الوجه البحري، والقاهرة الكبرى، وشمال الصعيد، لافتة إلى أن الكتل الصحراوية تسببت في ارتفاع مؤقت لدرجات الحرارة نهار اليوم، حيث سجلت العظمى على القاهرة 24 درجة مئوية.

وأعلنت عضو المركز الإعلامي بالأرصاد عن تغير جذري في حالة الطقس بدءاً من غدٍ الثلاثاء، حيث تشهد البلاد انخفاضاً في درجات الحرارة بمعدل 4 درجات، لتسجل العظمى على القاهرة 20 درجة مئوية، نتيجة تأثر البلاد بمنخفض جوي في طبقات الجو العليا.

وأشارت إلى استمرار نشاط الرياح غداً بسرعات تتراوح بين 30 إلى 40 كم/ساعة، مما يزيد من الإحساس بالبرودة ويؤدي لاستمرار إثارة الرمال في المناطق الصحراوية، فضلاً عن اضطراب حركة الملاحة البحرية على البحر المتوسط وارتفاع الأمواج لأكثر من 3.5 متر.

واختتمت منار غانم تصريحاتها بتوجيه عدة نصائح عاجلة للمواطنين للتعامل مع طقس الـ 48 ساعة القادمة: ضرورة ارتداء الكمامات لمرضى الجيوب الأنفية والحساسية الصدرية عند الخروج، والقيادة بهدوء تام على الطرق السريعة والصحراوية، والابتعاد عن الأشجار، المباني المتهالكة، أعمدة الإنارة، واللوحات الإعلانية المعدنية بالشوارع تجنباً لسقوطها بسبب الرياح، وعدم تخفيف الملابس نهائياً والاستمرار في ارتداء الملابس الشتوية الثقيلة، خاصة خلال فترات الليل والصباح الباكر.

