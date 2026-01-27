إعلان

4 طرق فعالة للوقاية من الإنفلونزا- عليك اتباعها

كتب : أسماء مرسي

07:01 ص 27/01/2026

تعبيرية

في الطقس البارد، يزداد الإصابة بالإنفلونزا والالتهابات الفيروسية الحادة للجهاز التنفسي، ما يجعل اتباع قواعد الوقاية أمرا ضروريا لتجنب المضاعفات الصحية الخطيرة.

اختيار الملابس المناسبة وحماية المناعة

يشدد الدكتور الروسي فلاديسلاف جيمتشوجوف، أخصائي الأمراض المعدية الخطيرة، على أن ارتداء الملابس الملائمة للطقس يحمي من ضعف المناعة، الذي يزيد احتمال الإصابة بعدوى فيروسية تكون خطيرة، وفقا لصحيفة "gazeta" الروسية.

العزل والعمل من المنزل

من الإجراءات الأساسية للوقاية عدم الذهاب إلى العمل عند ظهور أعراض البرد.

ويضيف الدكتور جيمتشوجوف: "يجب على أصحاب العمل السماح للموظفين بالعمل من المنزل لبضعة أيام عند ظهور أولى علامات البرد، لتجنب إصابة جميع العاملين في المكتب".

إجراءات وقائية منزلية

في حال إصابة أحد أفراد الأسرة بالمرض، يجب استخدام قطرات الأنف كإجراء وقائي فعال ضد العدوى الخارجية، بالإضافة إلى تهوية الغرف جيداً للحد من تراكم الفيروسات.

أهمية التطعيم ضد الإنفلونزا

من الضروري معرفة أن المناعة من التطعيم تتشكل بعد أسبوعين على الأقل من تلقي الجرعة، أي أن اللقاح لا يمنح الحماية الفورية.

التعامل مع أعراض العدوى

أوضح الطبيب أن أول خطوة عند ظهور الأعراض هي قياس درجة الحرارة.

يجب الحفاظ على حرارة الجسم دون 37.5 درجة مئوية.

عند ظهور قشعريرة أو صداع، يجب السيطرة على الحرارة لتسريع الشفاء.

ويشير إلى أنه في حال السيطرة على الحرارة والأعراض يزول البرد خلال أيام قليلة، أما إذا استمرت الأعراض بعد ثلاثة أيام، ينصح باستشارة الطبيب قبل تناول أي مضاد حيوي.

