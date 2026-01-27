بعد قليل.. النطق بالحكم على المتهم بقتل أم وأطفالها الثلاثة في فيصل
10:27 ص 27/01/2026 تعديل في 10:34 ص
جريمة قتل أطفال اللبيني ووالدتهم (2)
تصدر محكمة جنايات الجيزة، اليوم الثلاثاء، حكمها على المتهم بقتل أم وأبنائها الثلاثة، في الجريمة المعروفة إعلاميًا بـ"جريمة فيصل"، وذلك بعد ورود رأي فضيلة مفتي الجمهورية الشرعي بإعدام المتهم شنقًا.
وكانت محكمة جنايات الجيزة قد أحالت المتهم في قضية قتل "أطفال فيصل" إلى مفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي قبل النطق بالحكم النهائي، وحددت جلسة اليوم 27 يناير للنطق بالحكم.
وكشف ممثل النيابة العامة أن المتهم نفّذ جريمته بطريقة باردة ومخطط لها مسبقًا، حيث دفع الطفل الصغير مصطفى وألقاه في مياه المصرف حتى فارق الحياة، قبل أن يعود إلى شقيقيه جنى وسيف الدين لاستكمال باقي فصول الجريمة.
وأضاف ممثل النيابة أن المتهم اقتاد الطفلين داخل "توك توك" إلى المنزل، حيث تعرّض الطفل الأكبر لتأثير السم، ولم يمنحه فرصة للنجاة، فجثم عليه وطبق يديه على أنفاسه وعنقه حتى سكن جسده وفاضت روحه.
وأكدت النيابة أن الجريمة ارتُكبت عمدًا مع سبق الإصرار، مستغلًا المتهم ظروف الأطفال ووالدتهم، وأن جميع الوقائع التي ارتكبها تشير إلى برودة أعصاب وانعدام الرحمة.
وكانت نيابة جنوب الجيزة قد أحالت المتهم "أحمد.م" (مالك محل أدوية بيطرية) إلى محكمة الجنايات، بتهم قتل الأطفال الثلاثة ووالدتهم عمدًا، والتزوير في أوراق رسمية، وإخفاء الجثث، وحيازة عقاقير طبية كيميائية.