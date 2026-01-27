المنوفية- أحمد الباهي:

حقق فريق جراحة العظام بمستشفى بركة السبع المركزي، اليوم الثلاثاء، إنجازًا طبيًا جديدًا، بعد نجاحه في إجراء أول منظار ركبة جراحي داخل المستشفى، في سابقة هي الأولى من نوعها بقسم العظام، وذلك لسيدة تبلغ من العمر 41 عامًا.

استقبل قسم العظام المريضة التي عانت من آلام مزمنة بالركبة أثرت على قدرتها الحركية ونشاطها اليومي، وبفحص الحالة تبيّن وجود قطع وتهتك بالغضروف الهلالي، إلى جانب قرحة بمفصل الركبة، ما استدعى التدخل الجراحي باستخدام المنظار.

أجرى الفريق الطبي الجراحة بنجاح، وشملت إصلاح وتهذيب الغضروف الهلالي المتهتك، إلى جانب عمل تثقيب للقرحة داخل المفصل باستخدام المنظار الجراحي، وغادرت المريضة المستشفى بحالة صحية جيدة عقب الاطمئنان على استقرار حالتها.

وجرى تنفيذ هذا التدخل الجراحي المتقدم تحت إشراف الدكتور محمد سلامة مدير عام الطب العلاجي، والدكتور مصطفى النعماني مدير إدارة المستشفيات، وقيادة الدكتور أحمد موافي مدير مستشفى بركة السبع، والدكتور أحمد سامي النعماني رئيس قسم العظام.

وتولى إجراء الجراحة الدكتور أحمد النعماني رئيس قسم العظام، بمشاركة الدكتور أحمد فتحي أخصائي جراحة العظام، وبدعم متميز من فريق التخدير بقيادة الدكتور محمد جمال البلشي استشاري التخدير ورئيس قسم العمليات، والدكتورة شروق أخصائي التخدير، إلى جانب الأطقم الطبية المعاونة.

وأشاد الدكتور عمرو مصطفى محمود وكيل وزارة الصحة بالمنوفية بالمستوى المهني المتميز لفريق العمل داخل مستشفى بركة السبع، مؤكدًا أن إدخال هذا النوع من التدخلات الجراحية المتقدمة يعكس التطور المستمر في مستوى الخدمات الطبية بالمستشفيات العامة، ويسهم في تخفيف العبء عن المرضى وتقليل الحاجة لتحويل الحالات إلى مستشفيات متخصصة.

وأكد وكيل الوزارة استمرار دعم المديرية لأقسام العظام، وتوفير التجهيزات والمستلزمات الطبية اللازمة، بما يضمن تقديم خدمة صحية آمنة ومتطورة للمواطنين.

كما أكدت إدارة مستشفى بركة السبع مواصلة تطوير قسم العظام من خلال التعاقد مع نخبة من الاستشاريين المتخصصين، وتوفير أحدث المستلزمات الجراحية، مع جاهزية القسم لاستقبال حالات الطوارئ والكسور وأمراض العظام على مدار 24 ساعة.