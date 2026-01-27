إعلان

كوريا الجنوبية تعلن أن نظيرتها الشمالية أطلقت مقذوفا مجهولا باتجاه البحر

كتب : مصراوي

10:24 ص 27/01/2026

الجيش الكوري الجنوبي

سول- (أ ب)

أعلن الجيش الكوري الجنوبي أن كوريا الشمالية أطلقت مقذوفا مجهولا باتجاه البحر، اليوم الثلاثاء.

وذكرت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية في بيان مقتضب، أن المقذوف أطلق قبالة الساحل الشرقي لكوريا الشمالية، اليوم الثلاثاء.

ولم تفد الوزارة بمزيد من التفاصيل، بشأن ما إذا كان المقذوف صاروخا أم سلاحا مدفعيا، أو المسافة التي قطعها.

وقد تفاقم التوتر بين الكوريتين المتنافستين مؤخرا بعدما هددت كوريا الشمالية برد انتقامي، على خلفية اتهامها جارتها الجنوبية بتسيير مسيّرات استطلاع عبر الحدود. ومن جانبها، نفت حكومة كوريا الجنوبية تسيير أي مسيّرات خلال الأوقات التي حددتها كوريا الشمالية، وبدأت تحقيقا لمعرفة ما إذا كان هناك مدنيون قد قاموا بذلك.

وكانت كوريا الشمالية أعلنت في وقت سابق من الشهر الجاري، أنها أجرت تجارب لإطلاق صواريخ فرط صوتية. وقام الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون بمتابعة عمليات الإطلاق، وأكد على ضرورة تعزيز قدرات الردع النووي للبلاد، بحسب ما تم بثه على وسائل الإعلام الكورية الشمالية الرسمية.

وجاء إطلاق المقذوف المجهول اليوم الثلاثاء، قبيل انعقاد مؤتمر الحزب الحاكم في كوريا الشمالية، والذي يهدف إلى وضع أولويات سياسية واقتصادية جديدة.

ويشار إلى أن المؤتمر سيكون هو الأول من نوعه منذ خمسة أعوام.

الجيش الكوري الجنوبي كوريا الشمالية

