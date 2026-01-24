بعد وفاة أم وأطفالها الأربعة بشبرا.. نصائح لتجنب حوادث تسرب الغاز

انشغل الرأي العام خلال الساعات الماضية بواقعة هزت محافظة القليوبية بعد حدوث تسرب غاز في إحدى الشقق السكنية، أسفر عن وفاة أم وأطفالها الأربعة في منطقة أم بيومي بحي غرب شبرا الخيمة.

وأظهر المعاينة الأولية التي أجرتها الأجهزة الأمنية، أن الأم كانت تغتسل، وخلال الاستحمام حدث عطل في السخان، أدى إلى تسرب الغاز داخل الحمام ووفاة الأطفال أثناء نومهم.

سبل الوقاية من مخاطر تسرب الغاز

الحادث أثار تساؤلات حول سبل الوقاية من مخاطر تسرب الغاز، خصوصًا أن جميع الأشخاص معرضون لخطر التسمم بأول أكسيد الكربون، مع تأثر أكبر للرضع وكبار السن والأشخاص المصابين بأمراض القلب المزمنة أو فقر الدم أو مشاكل التنفس.

وبحسب موقع CDC، يموت أكثر من 400 أمريكي سنويا بسبب التسمم غير المقصود بأول أكسيد الكربون غير المرتبط بالحرائق، ويزور أكثر من 100 ألف شخص أقسام الطوارئ، فيما يتم إدخال أكثر من 14 ألف شخص إلى المستشفى سنويًا.

تقليل مخاطر التسمم بأول أكسيد الكربون

ويوجد أول أكسيد الكربون في الأبخرة الناتجة عن احتراق الوقود في السيارات، والشاحنات، والمحركات الصغيرة، والسخانات والفوانيس، والشوايات، والمدافئ، وأفران الغاز، والأفران المنزلية، وقد يتراكم الغاز داخل المنازل، مسببا التسمم للإنسان والحيوان على حد سواء.

أجهزة كشف أول أكسيد الكربون

وينصح الخبراء بتركيب أجهزة كشف أول أكسيد الكربون التي تعمل بالبطارية أو تحتوي على بطارية احتياطية بالقرب من مناطق النوم، إلى جانب فحص البطاريات عند تغيير الوقت في الربيع والخريف للتأكد من عملها بشكل صحيح.

وأشار الخبراء إلى التفكير في شراء أجهزة مزودة بشاشة رقمية تعرض أعلى تركيز للغاز مع إصدار إنذار، مع استبدال الأجهزة كل 5 سنوات أو حسب تعليمات الشركة المصنعة، مع ضبط تذكير على الهاتف أو التقويم.

أفران وسخانات الغاز

وشدد الخبراء على ضرورة صيانة نظام التدفئة وسخان المياه وأي أجهزة تعمل بالغاز أو الزيت أو الفحم سنويًا بواسطة فني مؤهل، والتأكد من التهوية الصحيحة للأجهزة، بحيث ترتفع أنابيب التهوية قليلاً باتجاه الخارج، مع استخدام أجهزة معتمدة، وتركيبها بواسطة شركة الغاز، الحرص على تفعيل أنظمة التهوية المتبعة من الشركة.