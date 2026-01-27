اختيار الشوكولاتة الداكنة خطوة ذكية لمن يحبون التمتع بالحلوى مع الاستفادة الصحية من مضادات الأكسدة الموجودة في الكاكاو.

فيما يلي، 3 نصائح لاختيار أفضل شوكولاتة داكنة، وفقا لموقع "Verywell Health".

مراقبة كمية السكر المضاف

رغم أن الشوكولاتة الداكنة تحتوي عادة على سكر أقل من شوكولاتة الحليب، إلا أن بعض الأنواع تفاجئ المستهلكين بمحتوى عال من السكر.

لذا ينصح بقراءة الملصق الغذائي بعناية، على أن يكون السكر في نهاية قائمة المكونات، وألا تتجاوز كمية السكر المضاف 5 إلى 8 جرامات لكل واحدة للحفاظ على فوائد مضادات الأكسدة.

تجنب الزيوت والدهون المضافة

تعتمد الشوكولاتة الداكنة بطبيعتها على دهون زبدة الكاكاو، لكن بعض الأنواع الرخيصة تحتوي على دهون الحليب أو الزيوت النباتية لتقليل التكاليف.

اختيار نسبة كاكاو 70% أو أكثر

تشكل نسبة الكاكاو معيارا أساسيا لتحديد الفائدة الصحية للشوكولاتة، الأنواع التي تحتوي على 70% إلى 85% كاكاو توفر توازنا جيدا بين المذاق الجيد والفوائد، مع محتوى أعلى من مضادات الأكسدة وسكر أقل، أما الشوكولاتة بنسبة 100% كاكاو فهي الأعلى فائدة من حيث المركبات النباتية، لكنها شديدة المرارة.

