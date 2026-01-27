زراعة قنا: صرف 86% من الأسمدة الشتوية بنجع حمادي

قنا-عبدالرحمن القرشي :

أكد الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، ضرورة المتابعة المستمرة لعملية صرف الأسمدة الزراعية بجميع الجمعيات الزراعية على مستوى المحافظة، مع تكثيف المرور الميداني لضمان توافر الأسمدة المدعمة وانتظام توزيعها، وتيسير الإجراءات أمام المزارعين بما يضمن وصول الدعم لمستحقيه.

وأوضح محافظ قنا أن ذلك يأتي في إطار جهود الدولة لدعم القطاع الزراعي وتحقيق أقصى استفادة من منظومة التحول الرقمي، من خلال تطبيق منظومة «كارت الفلاح»، وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية ووفقًا لرؤية مصر 2030.

وشدد المحافظ على الالتزام الكامل بصرف الأسمدة من خلال منظومة «كارت الفلاح» كشرط أساسي ودون أية استثناءات، مع ضرورة الالتزام بالتوقيتات الزمنية المحددة للصرف، موجّهًا بعقد لقاءات دورية ومباشرة مع المزارعين للاستماع إلى مطالبهم والعمل على حل أية معوقات تواجههم بشكل فوري، بما يسهم في استقرار المنظومة الزراعية وزيادة إنتاجية المحاصيل.

وفي هذا السياق، أوضح المهندس أبو العباس عبد الفتاح، وكيل وزارة الزراعة بقنا، أنه تم تنفيذ جولة تفقدية بمركز نجع حمادي شملت الجمعيات الزراعية بناحيتي «الشاورية» و«الشرقي بهجورة»، لمتابعة موقف توريد وصرف الأسمدة للموسم الشتوي الحالي.

وأشار وكيل الوزارة إلى أن توريدات الجمعية الزراعية بالشاورية بلغت نحو 5 آلاف شكارة يوريا و1200 شيكارة نترات، بنسبة إنجاز وصلت إلى 88% من إجمالي احتياجاتها، فيما بلغت توريدات جمعية الشرقي بهجورة نحو 3 آلاف شيكارة يوريا و1200 شيكارة نترات، بنسبة صرف بلغت 86% من إجمالي احتياجات الموسم الشتوي.

وأكد وكيل وزارة الزراعة بقنا أن هذه المتابعات تأتي تنفيذًا لتوجيهات محافظ قنا، للتأكد من انتظام سير العمل داخل الجمعيات والتعاونيات الزراعية، والعمل على تذليل أية عقبات تواجه المزارعين، بما يضمن دعم العملية الزراعية وتحقيق الاستفادة القصوى من منظومة الدعم.