كيف يؤثر تناول ملعقة عسل يوميا على الذاكرة والمناعة؟

كتب : شيماء مرسي

09:00 ص 26/01/2026

صورة تعبيرية

تناول ملعقة صغيرة من العسل صباحا قد يحدث فرقا واضحا في الصحة، وذلك بفضل احتوائه على مضادات الأكسدة.

وفي هذا التقرير، نكشف لكم فوائد تناول ملعقة عسل صباحا، وفقا لـ "Medicine Net".

زيادة التركيز والطاقة

يساعد العسل على تعزيز الذاكرة وتحسين المزاج.

تهدئة الحلق

يخفف العسل الالتهابات واحتقان الحلق، وذلك بفضل احتوائه على خصائص مضادة للبكتيريا.

تقوية المناعة

يدعم صحة الجهاز التنفسي ويقوي الدفاعات الطبيعية للجسم.

الوقاية من أمراض القلب

يساهم في خفض الكوليسترول الضار وتعزيز صحة القلب.

مكافحة السرطان

يؤثر على مسارات الإشارات الخلوية، محفزا استجابة مناعية ضد الخلايا السرطانية ويمنع تكاثرها.

تحسين الهضم

يساعد على امتصاص الغذاء بشكل أفضل.

تنظيف الكبد

يحفز إنزيمات إزالة السموم، مما يحافظ على صحة الكبد.

التحكم في مستويات السكر

يساهم في ضبط مستوى السكر في الدم عند الاستهلاك المعتدل.

كيف يؤثر تناول ملعقة عسل يوميا على الذاكرة والمناعة؟
