تصنف مكملات "أوميجا 3"، المعروفة بزيت السمك، ضمن الدهون الصحية المستخلصة من الأسماك الدهنية مثل السلمون والماكريل والتونة، وبعض أنواع المحار.

ورغم انتشار استخدامها، فإن الأبحاث العلمية لم تحسم بشكل قاطع تأثير تناول مكملات "أوميجا 3" بشكل يومي على مستويات سكر الدم؛ إذ أظهرت الأبحاث العلمية أن تأثيرها قد يكون قليلا جدًا أو غير ملحوظ، بحسب ما أورده موقع "فيري ويل هيلث".

واضطراب سكر الدم الناتج عن ضعف إفراز الإنسولين أو انخفاض كفاءته من السمات الأساسية لمرض السكري، وهو مرض مزمن قد يؤدي إلى مضاعفات خطيرة تشمل القلب والكلى والعينين والجهاز العصبي إذا لم تتم السيطرة عليه بدقة.

واتجه الباحثون إلى دراسة دور المكملات الغذائية، وعلى رأسها أحماض "أوميجا 3" الدهنية، لمعرفة مدى قدرتها على الوقاية من المرض أو دعم العلاجات الدوائية التقليدية.

جاءت الأبحاث غير متوافقة؛ فبينما أظهرت بعض الأبحاث تحسنًا طفيفًا في مستويات السكر لدى بعض المرضى، لم تجد ابحاث أخرى أي تأثير يذكر.

ومن بين الدراسات الحديثة، مراجعة علمية نشرت عام 2024 في مجلة Current Nutrition Reports، شملت تحليل 30 تجربة سريرية أُجريت على بالغين مصابين بأنواع مختلفة من السكري، بما في ذلك النوع الأول والثاني وسكري الحمل.

وخضع المشاركون لجرعات متنوعة من مكملات "أوميجا 3" لفترات امتدت من ستة أسابيع حتى عام كامل، وأظهرت النتائج أن بعض المرضى سجلوا انخفاضا في مستوى سكر الدم أثناء الصيام، بينما لم يظهر أي تغير لدى آخرين.

وأرجع الباحثون هذا التفاوت إلى عدة عوامل، من بينها اختلاف أعمار المشاركين، ومدة إصابتهم بالسكري، وحجم العينة، وطول فترة التجربة، فضلًا عن جرعات "أوميجا 3" المستخدمة.

وفي بحث أخر، أُجري عام 2022، شمل مشاركين مصابين وغير مصابين بالسكري، لوحظ انخفاض ملحوظ في سكر الدم الصائم لدى من تناولوا مكملات أوميجا 3.

في المقابل، كشف بحث يعود إلى عام 2020 نفس النتائج ، بينما كشف بحث عام 2019 أن تناول اوميجا 3 لا يؤثر على مستوي السكر في الدم .

لذلك لا تتوفر أدلة علمية كافية تؤكد أن مكملات أوميجا 3 تسهم في ضبط مستويات السكر في الدم، لذلك، لا توصي الجمعية الأمريكية للسكري بتناولها كخيار علاجي أساسي لمرضى السكري.

كما لا ينصح باستخدام هذه المكملات للأشخاص المصابين بمقدمات السكري، وهي مرحلة ترتفع فيها مستويات السكر دون الوصول إلى حد التشخيص الرسمي للمرض.

ومع ذلك، تشير بعض الأبحاث إلى أن أوميجا 3 قد يلعب دورا إيجابيا في دعم صحة القلب والأوعية الدموية لدى مرضى السكري، خاصة أولئك الذين يعانون من ارتفاع الكوليسترول أو عوامل خطر أخرى لأمراض القلب .

