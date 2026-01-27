مباريات الأمس
الدوري المصري

الأهلي

- -
17:00

وادي دجلة

بطولة أفريقيا لكرة اليد

مصر

- -
16:30

نيجيريا

بطولة أفريقيا لكرة اليد

كاب فيردي

- -
19:00

تونس

الدوري الألماني

سانت باولي

- -
21:30

لايبزيج

جميع المباريات

بينها الأهلي ضد وادي دجلة.. مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء والقنوات الناقلة

كتب - محمد عبد السلام:

07:01 ص 27/01/2026 تعديل في 10:12 ص
  
  
    خلال مباراة الأهلي ويانج أفريكانز (11)
  
    خلال مباراة الأهلي ويانج أفريكانز (10)
  
    خلال مباراة الأهلي ويانج أفريكانز (7)
  
    خلال مباراة الأهلي ويانج أفريكانز (6)
  
    خلال مباراة الأهلي ويانج أفريكانز (9)
  
    خلال مباراة الأهلي ويانج أفريكانز (5)
  
    منتخب مصر لكرة اليد (13)
  
    منتخب مصر لكرة اليد (7)
  
    منتخب مصر لكرة اليد (2)
  
    منتخب مصر لكرة اليد (11)

تقام اليوم الثلاثاء الموافق 27 يناير، العديد من المباريات الهامة والقوية في مختلف الدوريات حول العالم.

ويأتي على رأس مباريات اليوم المنتظرة، مواجهة منتخب مصر أمام نيجيريا في كأس أمم أفريقيا لكرة اليد، ومباراة الأهلي ووادي دجلة في الدوري المصري.

مواعيد مباريات الدوري المصري اليوم الثلاثاء

الأهلي ضد وادي دجلة - 5:00 مساء - أون تايم سبورت 1

مواعيد مباريات الدوري الألماني اليوم الثلاثاء

سانت باولي ضد لايبزيج - 9:30 مساء - منصة شاهد

فيردر بريمن ضد هوفنهايم - 9:30 مساء - منصة شاهد

مواعيد مباريات كأس إيطاليا اليوم الثلاثاء

فيورنتينا ضد كومو - 10:00 مساء - منصة شاهد

مواعيد مباريات كأس أمم أفريقيا لكرة اليد

الجزائر ضد أنجولا - 11:30 صباحا

رواندا ضد زامبيا - 11:30 صباحا

مصر ضد نيجيريا - 4:30 مساء - أون تايم سبورت 2

الجابون ضد أوغندا - 4:30 مساء

غينيا ضد المغرب - 2:00 مساء

الكاميرون ضد كينيا - 2:00 مساء

الرأس الأخضر ضد تونس - 7:00 مساء

الكونغو ضد بنين - 7:00 مساء

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الأهلي ضد وادي دجلة كأس أمم أفريقيا لكرة اليد مباريات اليوم مواعيد مباريات اليوم

