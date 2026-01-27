كشف باحثون من جامعة ساري البريطانية عن أن النقص الحاد في فيتامين D يزيد بشكل ملحوظ من خطر دخول المستشفى بسبب التهابات الجهاز التنفسي، بما في ذلك التهاب الشعب الهوائية والالتهاب الرئوي.

نشرت النتائج مجلة "The American Journal of Clinical Nutrition"، وأُجريت الدراسة على 36,258 مشاركا من البالغين في منتصف العمر وكبار السن، باستخدام بيانات البنك الحيوي في المملكة المتحدة (UK Biobank).

ركز الباحثون على مستوى فيتامين D في الدم وعلاقته بدخول المستشفى نتيجة العدوى التنفسية السفلى، والتي تعد من الأسباب الرئيسة للوفاة بين كبار السن، وفقا لصحيفة "gazeta" الروسية.

الفئات الأكثر عرضة للخطر

كبار السن هم الأكثر عرضة للمضاعفات التنفسية الخطيرة والوفاة الناتجة عن العدوى الرئوية.

خلال فصل الشتاء، مع قلة التعرض لأشعة الشمس، يزداد خطر نقص فيتامين D بين جميع الفئات العمرية، ما يزيد الحاجة للوقاية.

