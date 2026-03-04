

تمكن رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، اليوم الأربعاء، من إلقاء القبض على المتهم بإنهاء حياة شخص في منطقة عين شمس، وذلك على خلفية نشوب مشاجرة بينهما بسبب خلافات الجيرة المتكررة، والتي تطورت إلى اعتداء بدني عنيف أودى بحياة المجني عليه.

وكانت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة قد تلقت بلاغاً من الأهالي يفيد بوقوع مشاجرة دموية ووجود مصاب في حالة حرجة بمنطقة عين شمس، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى مكان البلاغ، حيث تبين من الفحص الأولي قيام المتهم بالاعتداء على جاره بالضرب المبرح، وتم نقل المصاب إلى المستشفى في محاولة لإنقاذه، إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة بداخلها متأثراً بإصابته.

خلافات دامية

وكشفت التحريات الأولية التي أجراها رجال المباحث أن المشاجرة نشبت نتيجة خلافات قديمة تتعلق بالجيرة، حيث تجددت المشادة بين الطرفين وتطورت إلى قيام المتهم بالتعدي على المجني عليه وإحداث إصابات بالغة به أدت إلى وفاته، وفور تحديد هوية المتهم، نجحت الأكمنة الأمنية في ضبطه واقتياده إلى ديوان القسم.

ويجري رجال المباحث حالياً تحريات مكثفة لسماع أقوال الشهود وفحص كاميرات المراقبة المحيطة بموقع الحادث لكشف كافة ملابسات الواقعة وتوثيق اعترافات المتهم، تمهيداً لعرضه على جهات التحقيق.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات لمباشرة مهامها حول الجريمة.