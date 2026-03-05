إعلان

سعر الذهب في مصر اليوم الخميس 5-3-2026 مع بداية التعاملات الصباحية


كتب- محمد فتحي:

04:02 ص 05/03/2026

سعر الذهب

سعر الذهب في مصر اليوم الخميس 5-3-2026 مع بداية التعاملات الصباحية، بعد أن عاد سعر الذهب في مصر للانخفاض بحلول التعاملات المسائية الأربعاء.

يذكر أن سعر الذهب عاد في مصر للانخفاض بنحو 60 جنيهًا، بحلول التعاملات المسائية الأربعاء 4-3-2026، مقارنة بمستواه بمنتصف التعاملات؛ وفق ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا لـ"مصراوي".

"مصراوي" ينشر في السطور التالية آخر تحديث لـ سعر الذهب في مصر اليوم الخميس 5-3-2026 وهي كالآتي:

- سعر الذهب عيار 24 بلغ 8235 جنيها.

- سعر الذهب عيار 21 بلغ 7205 جنيهات.

- سعر الذهب عيار 18 بلغ 6175 جنيها.

- سعر الذهب عيار 14 بلغ 4805 جنيهات.

- سعر الذهب عيار 10 بلغ 3430 جنيها.

- سعر وقية الذهب بلغت 256115 جنيها.

- سعر الجنيه الذهب بلغ 57640 جنيه.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

