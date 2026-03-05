كشفت دراسة أجراها باحثون أمريكيون عن تطوير نهج يتيح بإعادة برمجة الخلايا المناعية البالعة (الماكرو فاجأت) الموجودة داخل أنسجة الدماغ وتحويلها إلى سلاح فعال ضد الأورام من خلال تحفيزها على مهاجمة نقائل سرطان الرئة وتدميرها، إلى جانب أنواع أخرى من الأورام المنتشرة.

وتمكن الباحثون من تطوير نهج مناعي جديد لاستهداف النقائل السرطانية في الدماغ.

ويعد تدمير النقائل في الدماغ تحديا بالغ الصعوبة، إذ إن معظم العلاجات التقليدية تعجز عن اختراق أنسجته والوصول بفاعلية إلى الخلايا السرطانية داخله، وفقا لـ وكالة "تاس".

أما الخلايا البالعة تستطيع عبور الحاجز الذي يفصل الجهاز العصبي المركزي عن مجرى الدم بسهولة.

هل يمكن تعديل بنية هذه الخلايا بحيث يمكنها التعرف على الخلايا السرطانية داخل الدماغ وتدميرها؟

يستند هذا النهج العلاجي إلى المبادئ ذاتها المعتمدة في تقنية العلاج المناعي CAR-T therapy، التي تقوم على إعادة هندسة الخلايا المناعية وراثيا لتحديد الخلايا السرطانية والقضاء عليها بكفاءة أعلى.

ويقوم الأطباء بسحب خلايا T المناعية من جسم المريض، ثم إعادة برمجتها جينيا عبر دمج مستقبلات مخصصة تمكنها من التعرف بدقة على الخلايا السرطانية، قبل إعادة حقنها في جسم المريض لتبدأ بمهاجمة الأورام المستهدفة.

هل يمكن للماكروفاجات التعرف على خلايا سرطان الرئة؟

واكتشف الباحثون أنه يمكن بطريقة مماثلة، دمج مستقبلات مخصصة في أغشية الخلايا البالعة (الماكروفاجات) لتتعرف على خلايا سرطان الرئة من خلال جزيئات بروتين الميزوثيلين (mesothelin)، التي تتواجد بكميات كبيرة على سطح هذه الخلايا السرطانية، ما يمكن الماكروفاجات من استهدافها وتدميرها بفاعلية.

كما زاد الباحثون من عدوانية الخلايا البالعة باستخدام الجزيء الإشاري MyD88، الذي يحفز هذا المكون من المناعة الفطرية على مهاجمة التهديدات بشكل أقوى.

وأظهرت الدراسة أن الخلايا البالعة المعدلة نجحت في عبور الحاجز الدموي الدماغي، وتراكمت داخل الأورام، وهاجمت الخلايا السرطانية بنشاط.

كما أنتجت هذه الخلايا جزيئات أدت إلى تدمير خلايا سرطانية أخرى لم تكن تحتوي على جزيئات الميزوثيلين على سطحها.

اقرأ أيضا:

علامات لا يجب تجاهلها.. أعراض تكشف إصابتك بسرطان الدماغ مبكرًا

موجود في معظم الأطعمة.. مكون شهير الإفراط فيه تناوله يصيبك بسرطان الدماغ

علامات يومية شائعة تنذر بإصابتك بسرطان الدماغ- احذرها





