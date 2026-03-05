إعلان

دراسة تكشف عن نهج جديد لتدمير الخلايا السرطانية في الدماغ

كتب : آلاء نبيل أحمد

04:00 ص 05/03/2026

الخلايا السرطانية في الدماغ

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كشفت دراسة أجراها باحثون أمريكيون عن تطوير نهج يتيح بإعادة برمجة الخلايا المناعية البالعة (الماكرو فاجأت) الموجودة داخل أنسجة الدماغ وتحويلها إلى سلاح فعال ضد الأورام من خلال تحفيزها على مهاجمة نقائل سرطان الرئة وتدميرها، إلى جانب أنواع أخرى من الأورام المنتشرة.

وتمكن الباحثون من تطوير نهج مناعي جديد لاستهداف النقائل السرطانية في الدماغ.

ويعد تدمير النقائل في الدماغ تحديا بالغ الصعوبة، إذ إن معظم العلاجات التقليدية تعجز عن اختراق أنسجته والوصول بفاعلية إلى الخلايا السرطانية داخله، وفقا لـ وكالة "تاس".

أما الخلايا البالعة تستطيع عبور الحاجز الذي يفصل الجهاز العصبي المركزي عن مجرى الدم بسهولة.

هل يمكن تعديل بنية هذه الخلايا بحيث يمكنها التعرف على الخلايا السرطانية داخل الدماغ وتدميرها؟

يستند هذا النهج العلاجي إلى المبادئ ذاتها المعتمدة في تقنية العلاج المناعي CAR-T therapy، التي تقوم على إعادة هندسة الخلايا المناعية وراثيا لتحديد الخلايا السرطانية والقضاء عليها بكفاءة أعلى.

ويقوم الأطباء بسحب خلايا T المناعية من جسم المريض، ثم إعادة برمجتها جينيا عبر دمج مستقبلات مخصصة تمكنها من التعرف بدقة على الخلايا السرطانية، قبل إعادة حقنها في جسم المريض لتبدأ بمهاجمة الأورام المستهدفة.

هل يمكن للماكروفاجات التعرف على خلايا سرطان الرئة؟

واكتشف الباحثون أنه يمكن بطريقة مماثلة، دمج مستقبلات مخصصة في أغشية الخلايا البالعة (الماكروفاجات) لتتعرف على خلايا سرطان الرئة من خلال جزيئات بروتين الميزوثيلين (mesothelin)، التي تتواجد بكميات كبيرة على سطح هذه الخلايا السرطانية، ما يمكن الماكروفاجات من استهدافها وتدميرها بفاعلية.

كما زاد الباحثون من عدوانية الخلايا البالعة باستخدام الجزيء الإشاري MyD88، الذي يحفز هذا المكون من المناعة الفطرية على مهاجمة التهديدات بشكل أقوى.

وأظهرت الدراسة أن الخلايا البالعة المعدلة نجحت في عبور الحاجز الدموي الدماغي، وتراكمت داخل الأورام، وهاجمت الخلايا السرطانية بنشاط.

كما أنتجت هذه الخلايا جزيئات أدت إلى تدمير خلايا سرطانية أخرى لم تكن تحتوي على جزيئات الميزوثيلين على سطحها.

اقرأ أيضا:

علامات لا يجب تجاهلها.. أعراض تكشف إصابتك بسرطان الدماغ مبكرًا

موجود في معظم الأطعمة.. مكون شهير الإفراط فيه تناوله يصيبك بسرطان الدماغ

علامات يومية شائعة تنذر بإصابتك بسرطان الدماغ- احذرها


السرطان صحة الدماغ

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

وجبات خفيفة على السحور تحميك من السرطان
سفرة رمضان

وجبات خفيفة على السحور تحميك من السرطان
هل يصوم مريض ألزهايمر؟.. المفتي يوضح
جنة الصائم

هل يصوم مريض ألزهايمر؟.. المفتي يوضح
6 نصائح ذهبية تحافظ على شعرك خلال رمضان وتجنبك ضعف البصيلات
أخبار وتقارير

6 نصائح ذهبية تحافظ على شعرك خلال رمضان وتجنبك ضعف البصيلات
السعودية تعلن اعتراض وتدمير 3 طائرات مسيرة شرق الخرج
شئون عربية و دولية

السعودية تعلن اعتراض وتدمير 3 طائرات مسيرة شرق الخرج
دراسة تكشف عن نهج جديد لتدمير الخلايا السرطانية في الدماغ
نصائح طبية

دراسة تكشف عن نهج جديد لتدمير الخلايا السرطانية في الدماغ

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان