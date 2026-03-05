إعلان

إيران تُطلق الموجة 19 من "الوعد الصادق 4" بالأراضي المحتلة والقواعد الأمريكية


كتب- محمد أبو بكر:

04:25 ص 05/03/2026

بدء الحرس الثوري الإيراني، فجر اليوم الخميس، في تنفيذ الموجة التاسعة عشرة من عملية "الوعد الصادق 4" في الأراضي المحتلة والقواعد الأمريكية، بحسب وكالة تسنيم الإيرانية.

يذكر أن إيران أرسلت عدة رسائل إلى الولايات المتحدة خلال الأيام القليلة الماضية، إلا أن واشنطن لم تقدم أي رد رسمي حتى الآن، وفق شبكة أكسيوس.

وتواصل إيران، هجماتها العسكرية، منذ يوم السبت، حيث تستهدف قواعد أمريكية في المنطقة، إضافة إلى مواقع داخل العمق الإسرائيلي، حيث تندرج هذه العمليات ضمن حملة أطلقت عليها إيران اسم "الوعد الصادق 4".

صواريخ إيرانية عملية الوعد الصادق 4 بدء عملية الوعد الصادق 4 إيران القواعد الأمريكية

