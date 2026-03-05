إعلان

دوي انفجارات في القدس بعد تحذير من صواريخ إيرانية

كتب : محمد أبو بكر

04:45 ص 05/03/2026

دوي انفجارات

أفادت وكالة الأنباء الفرنسية، في الساعات الأولى من اليوم الخميس، سماع دوي انفجارات في مدينة القدس، وذلك عقب إنذار بشأن إطلاق صواريخ من إيران.

يذكر أن إيران تواصل هجماتها العسكرية، منذ يوم السبت، حيث تستهدف قواعد أمريكية في المنطقة، بالإضافة إلى مواقع داخل العمق الإسرائيلي، ضمن حملة أطلقت عليها إيران اسم "الوعد الصادق 4".

الهجمات الإيرانية تأتي ردًا على الضربات الأمريكية والإسرائيلية المشتركة، والتي أدت إلى سقوط مئات القتلى من بينهم المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي وعدد من كبار المسؤولين، فضلاً عن العديد من المدنيين.

