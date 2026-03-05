

وكالات

شن حزب الله هجوما صاروخيا متزامنا بالهجوم التي شنته إيران على إسرائيل فجر اليوم الخميس شمل عدة مناطق في تل أبيب والمركز.

يأتي ذلك بعد هجوم سابق على مناطق واسعة من وسط إسرائيل، بينها تل أبيب ومنطقتا "جوش دان" و"الشارون"، عقب إطلاق دفعة صاروخية كبيرة من إيران.

وتداولت منصات محلية مشاهد توثق ظهور الصواريخ في سماء مدينة طوباس شمال الضفة الغربية، بالتزامن مع سماع انفجارات ضخمة في مناطق شمال الضفة.

وسقطت صواريخ في منطقة تل أبيب، وسط دوي انفجارات قوية ومتتالية مع وصول الدفعة الصاروخية.

وتم تفعيل أنظمة الإنذار في "المركز" لتحذير السكان من الصواريخ والقذائف، وفقا لروسيا اليوم.