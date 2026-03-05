إعلان

تزامنا مع هجوم إيران.. حزب الله يقصف تل أبيب بصواريخ متتالية وواسعة النطاق

كتب : مصراوي

04:12 ص 05/03/2026

قصف صاروخي على تل أبيب

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon


وكالات

شن حزب الله هجوما صاروخيا متزامنا بالهجوم التي شنته إيران على إسرائيل فجر اليوم الخميس شمل عدة مناطق في تل أبيب والمركز.

يأتي ذلك بعد هجوم سابق على مناطق واسعة من وسط إسرائيل، بينها تل أبيب ومنطقتا "جوش دان" و"الشارون"، عقب إطلاق دفعة صاروخية كبيرة من إيران.

وتداولت منصات محلية مشاهد توثق ظهور الصواريخ في سماء مدينة طوباس شمال الضفة الغربية، بالتزامن مع سماع انفجارات ضخمة في مناطق شمال الضفة.

وسقطت صواريخ في منطقة تل أبيب، وسط دوي انفجارات قوية ومتتالية مع وصول الدفعة الصاروخية.

وتم تفعيل أنظمة الإنذار في "المركز" لتحذير السكان من الصواريخ والقذائف، وفقا لروسيا اليوم.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

قصف صاروخي على تل أبيب حزب الله قصف تل أبيب قصف إسرائيل حزب الله اللبناني

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

6 نصائح ذهبية تحافظ على شعرك خلال رمضان وتجنبك ضعف البصيلات
أخبار وتقارير

6 نصائح ذهبية تحافظ على شعرك خلال رمضان وتجنبك ضعف البصيلات
دراسة تكشف عن نهج جديد لتدمير الخلايا السرطانية في الدماغ
نصائح طبية

دراسة تكشف عن نهج جديد لتدمير الخلايا السرطانية في الدماغ
خلاف على صداقة فتاة انتهت بطعنة في نهار رمضان .. الداخلية تكشف كواليس مقتل
حوادث وقضايا

خلاف على صداقة فتاة انتهت بطعنة في نهار رمضان .. الداخلية تكشف كواليس مقتل
غزة تقاوم الإبادة بأكثر من 3 آلاف مولود جديد في شهر واحد
شئون عربية و دولية

غزة تقاوم الإبادة بأكثر من 3 آلاف مولود جديد في شهر واحد
عمرو سعد يكشف مفاجأة عن حلقات مسلسل "إفراج" (فيديو)
دراما و تليفزيون

عمرو سعد يكشف مفاجأة عن حلقات مسلسل "إفراج" (فيديو)

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان