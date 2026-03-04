سجل قطاع غزة خلال شهر فبراير الماضي 3044 مولودا جديدا بالإضافة إلى 183 حالة وفاة، وفقا لما أظهرته أحدث إحصائية صادرة عن الإدارة العامة للأحوال المدنية بوزارة الداخلية.

توزيع مواليد قطاع غزة حسب الجنس والمحافظات

وأوضحت الإحصائية، أن عدد مواليد القطاع من الذكور يُقدر بـ 1543 مولودا، وهو ما يمثل نسبة 50.69% من إجمالي المواليد، في حين بلغت النسبة التقديرية للمواليد الإناث 49.31% بواقع 1501 مولودة خلال الفترة ذاتها.

وأشارت الإحصائية، إلى أن مكاتب الأحوال المدنية بمديرية داخلية غزة سجلت النصيب الأكبر بواقع 1213 مولودا جديدا، فيما سجل مكتب داخلية مديرية خانيونس 446 مولودا.

ورصدت مكاتب داخلية شمال القطاع خلال هذه الفترة 564 مولودا، بينما سجلت مكاتب الأحوال المدنية بداخلية الوسطى 433 مولودا، ووصل عدد المسجلين في مديرية داخلية رفح إلى 388 مولودا جديدا.

إحصائية الوفيات في غزة خلال فبراير

وفيما يتعلق ببيانات الوفيات، أفادت الأحوال المدنية بأن مكاتبها في مختلف المحافظات سجلت 183 حالة وفاة خلال شهر فبراير.

وقُدرت وفيات الذكور بـ129 حالة وفاة بنسبة بلغت 70.49%، مقابل 54 حالة وفاة من الإناث بنسبة تقديرية وصلت إلى 29.51%.