إعلان

غزة تقاوم الإبادة بأكثر من 3 آلاف مولود جديد في شهر واحد

كتب : محمود الطوخي

09:23 م 04/03/2026

ارشيفية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

سجل قطاع غزة خلال شهر فبراير الماضي 3044 مولودا جديدا بالإضافة إلى 183 حالة وفاة، وفقا لما أظهرته أحدث إحصائية صادرة عن الإدارة العامة للأحوال المدنية بوزارة الداخلية.

توزيع مواليد قطاع غزة حسب الجنس والمحافظات

وأوضحت الإحصائية، أن عدد مواليد القطاع من الذكور يُقدر بـ 1543 مولودا، وهو ما يمثل نسبة 50.69% من إجمالي المواليد، في حين بلغت النسبة التقديرية للمواليد الإناث 49.31% بواقع 1501 مولودة خلال الفترة ذاتها.

وأشارت الإحصائية، إلى أن مكاتب الأحوال المدنية بمديرية داخلية غزة سجلت النصيب الأكبر بواقع 1213 مولودا جديدا، فيما سجل مكتب داخلية مديرية خانيونس 446 مولودا.

ورصدت مكاتب داخلية شمال القطاع خلال هذه الفترة 564 مولودا، بينما سجلت مكاتب الأحوال المدنية بداخلية الوسطى 433 مولودا، ووصل عدد المسجلين في مديرية داخلية رفح إلى 388 مولودا جديدا.

إحصائية الوفيات في غزة خلال فبراير

وفيما يتعلق ببيانات الوفيات، أفادت الأحوال المدنية بأن مكاتبها في مختلف المحافظات سجلت 183 حالة وفاة خلال شهر فبراير.

وقُدرت وفيات الذكور بـ129 حالة وفاة بنسبة بلغت 70.49%، مقابل 54 حالة وفاة من الإناث بنسبة تقديرية وصلت إلى 29.51%.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

إحصائية مواليد غزة عدد سكان غزة الوفيات في غزة

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

ارتفاع في درجات الحرارة.. الأرصاد تكشف حالة الطقس غدًا الخميس
أخبار مصر

ارتفاع في درجات الحرارة.. الأرصاد تكشف حالة الطقس غدًا الخميس
ما سيناريوهات تأثير الحرب الجارية على الذهب والدولار والنفط والسلع؟ محي
اقتصاد

ما سيناريوهات تأثير الحرب الجارية على الذهب والدولار والنفط والسلع؟ محي
"لا أهتم".. ماذا قال ترامب عن مشاركة إيران في مونديال 2026؟
رياضة عربية وعالمية

"لا أهتم".. ماذا قال ترامب عن مشاركة إيران في مونديال 2026؟
المفتي يوضح حكم صيام مريض ألزهايمر: إذا شفاه الله ليس عليه قضاء
جنة الصائم

المفتي يوضح حكم صيام مريض ألزهايمر: إذا شفاه الله ليس عليه قضاء

"أمريكي وإسرائيلي".. اشتباكات في العراق بعد إنزال جوي أجنبي
شئون عربية و دولية

"أمريكي وإسرائيلي".. اشتباكات في العراق بعد إنزال جوي أجنبي

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان