كشف خالد الصاوي خلال استضافته في برنامج "ميرور" عن سر فقدان وزنه خلال الفترة الأخيرة.

وأوضح الصاوي في مقطع فيديو أن خسارة وزنه كانت بسبب عملية تكميم المعدة، لأن ذلك أثر على نشاطه الفني وأدى إلى شعوره بالاكتئاب.

وأشار خالد أن معاناته مع المرارة كانت تؤثر سلبا على حالته الصحية، لذا استئصالها الأطباء أثناء إجراء عملية تكميم المعدة.

وأوضح خالد أنه استطاع فقدان 40 كيلو جرام من وزنه حتى الآن، ولا يزال مستمر في خسارة الوزن، كما أنه يحرص على النوم وممارسة الرياضة والاستيقاظ مبكرا.

ما هي جراحة تكميم المعدة؟

هي عملية جراحية لعلاج السمنة تهدف إلى إنقاص الوزن، وتعتمد على تصغير حجم المعدة.

وخلال عملية تكميم المعدة، يتم إزالة ما يقارب من 80% من حجم المعدة، ويتم وضع جزء ضيق على هيئة أنبوب في المعدة لتقليل كمية الطعام المتناولة وتعزيز الإحساس بالشبع لفترات أطول.

ما هي الحالات الطبية التي تساعد جراحة تكميم المعدة في علاجها؟

الأشخاص الذين يعانون من مقاومة الأنسولين ومرض السكري من النوع الثاني ، وفقا لـ "clevelandclinic".

ارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب.

فرط شحميات الدم (ارتفاع الكوليسترول) وأمراض الشرايين.

مرض الكبد الدهني.

متلازمة نقص التهوية الناتج عن السمنة وانقطاع النفس الانسدادي النومي.

ألم المفاصل.

ماذا يحدث قبل عملية تكميم المعدة؟

يجب اتباع نظام غذائي سائل لمدة أسبوعين، والهدف من ذلك هو التخلص من بعض الدهون في منطقة البطن والكبد لجعل الجراحة أكثر أمانا.

وأيضا يجب الامتناع عن تناول الطعام أو الشراب لمدة 12 ساعة قبل العملية، وذلك لضمان خلو المعدة تماما أثناء العملية، لأن وجود طعام أو سوائل متبقية في المعدة أثناء الجراحة يسبب آثارا جانبية مزعجة أو خطيرة.

كيف تتم إجراء عملية تكميم المعدة؟

في أغلب الأحيان، تجرى عملية تكميم المعدة باستخدام جراحة المنظار، وهذا يعني أنه بدلاً من إجراء شق جراحي كبير لفتح تجويف البطن والوصول إلى الأعضاء يجري الجراح العملية من خلال شقوق صغيرة، وهذا يسهل فترة التعافي.

ماذا يحدث للمريض بعد عملية تكميم المعدة؟

يخضع المريض لفحوصات دورية خلال الأسابيع والأشهر بعد إجراء العملية.

ما هي مخاطر جراحة تكميم المعدة؟

النزيف.

العدوى.

الغثيان والقيء وصعوبة تناول الطعام.

الارتجاع المعدي المريئي.

حصوات المرارة.









