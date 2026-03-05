كيف منعت مقاتلات قطرية مقتل نحو 10 آلاف جندي أمريكي؟

كشف مصدران، أن قاذفتين إيرانيّتين كانتا على بعد دقائق من الوصول إلى قاعدة العديد الجوية في قطر، أكبر قاعدة للقوات الأمريكية في الشرق الأوسط، قبل أن تقوم الطائرات القطرية بإسقاطهما، بحسب شبكة CNN.

أوضح المصدران، أن القاذفتين من طراز سو-24 التكتيكي، تعودان للحقبة السوفيتية، وكانتا محملتين بقنابل وذخائر موجهة، مستهدفتين قاعدة العديد التي تتواجد فيها عادة نحو 10 آلاف جندي أمريكي، وكذلك منشأة رأس لفان لمعالجة الغاز الطبيعي، وهي حيوية للاقتصاد القطري.

أفاد المصدر الأول، أن الطائرتين كانتا على بعد دقيقتين فقط من أهدافهما، في حين أكد المصدر الثاني، أنه تم تصويرهما بصريًا أثناء التحليق المنخفض لتجنب الرادارات، على ارتفاع 80 قدمًا.

أضاف المصدر، أن التحذيرات القطرية عبر اللاسلكي لم تلقَ أي استجابة من القاذفتين، ما دفع القوات القطرية لإرسال مقاتلة من طراز إف-15 للاشتباك مع الطائرات الإيرانية، لتسقطها في المياه الإقليمية القطرية بعد "معركة جوية".

أكد ماجد الأنصاري المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية، أن فرق البحث لا تزال تعمل على تحديد مكان أطقم الطائرتين وتحقيق سلامتها.

في سياق متصل، أقر الجنرال دان كين، رئيس هيئة الأركان الأمريكية، في إحاطة بالبنتاجون، أن المقاتلات القطرية أسقطت القاذفتين الإيرانيتين قبل وصولهما لهدفهما، موضحًا أنها المرة الأولى التي يتم فيها اعتراض مثل هذه الطائرات المأهولة.

ووصف رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في اتصالا هاتفيا مع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، الحادثة، بأنها تصعيدية، مؤكدا أن إيران لا ترغب فعليًا في تخفيف التوتر بل تسعى إلى جر الجيران إلى صراع لا يخصهم.

ونفذت إيران أكثر من 400 صاروخ باليستي وأكثر من 1000 طائرة مسيّرة على دول الخليج، مستهدفة مراكز حضرية وبنى تحتية للطاقة، ورغم اعتراض غالبية الصواريخ، قُتل 6 جنود أمريكيين إثر إصابة صاروخ لمركز عمليات مؤقت في ميناء الشعيبة الكويتي.