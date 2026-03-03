اشتعلت النيران بمقر القنصلية الأمريكية في دبي، بعد تعرضها لهجوم بطائرة مسيرة مساء الثلاثاء، وفقا لما أفادت به مصادر ميدانية في المنطقة لوكالة "رويترز".

تفاصيل استهداف القنصلية الأمريكية في دبي

أوضح مصدر مطلع لشبكة "سي إن إن"، أن القنصلية الأمريكية في دبي تعرضت لضربة مباشرة بواسطة طائرة مسيرة يُشتبه في كونها إيرانية، مما تسبب في نشوب حريق داخل المجمع الدبلوماسي.

ورصد شهود عيان تصاعد ألسنة اللهب من المبنى فور وقوع الانفجار في ساعات متأخرة من الليل، وسط استنفار أمني واسع في المحيط الجغرافي للبعثة.

إخماد حريق القنصلية الأمريكية في دبي

وأعلن المكتب الإعلامي لحكومة دبي، أن السلطات المختصة نجحت في إخماد حريق نشب قرب القنصلية الأمريكية في دبي؛ نتيجة غارة جوية نفذتها طائرة بدون طيار.

وأكدت التقارير الرسمية، أن فرق الدفاع المدني تعاملت مع الموقف بسرعة وكفاءة، لضمان عدم امتداد النيران وتأمين سلامة المنشآت الحيوية المجاورة لمقر القنصلية الأمريكية في دبي وتوفير الحماية اللازمة لكافة الأفراد المتواجدين في الموقع.