اندلاع حريق في القنصلية الأمريكية بدبي بعد هجوم بمسيرة

كتب : محمود الطوخي

10:18 م 03/03/2026

القنصلية الأمريكية بدبي أرشيفية

اشتعلت النيران بمقر القنصلية الأمريكية في دبي، بعد تعرضها لهجوم بطائرة مسيرة مساء الثلاثاء، وفقا لما أفادت به مصادر ميدانية في المنطقة لوكالة "رويترز".

تفاصيل استهداف القنصلية الأمريكية في دبي

أوضح مصدر مطلع لشبكة "سي إن إن"، أن القنصلية الأمريكية في دبي تعرضت لضربة مباشرة بواسطة طائرة مسيرة يُشتبه في كونها إيرانية، مما تسبب في نشوب حريق داخل المجمع الدبلوماسي.

ورصد شهود عيان تصاعد ألسنة اللهب من المبنى فور وقوع الانفجار في ساعات متأخرة من الليل، وسط استنفار أمني واسع في المحيط الجغرافي للبعثة.

إخماد حريق القنصلية الأمريكية في دبي

وأعلن المكتب الإعلامي لحكومة دبي، أن السلطات المختصة نجحت في إخماد حريق نشب قرب القنصلية الأمريكية في دبي؛ نتيجة غارة جوية نفذتها طائرة بدون طيار.

وأكدت التقارير الرسمية، أن فرق الدفاع المدني تعاملت مع الموقف بسرعة وكفاءة، لضمان عدم امتداد النيران وتأمين سلامة المنشآت الحيوية المجاورة لمقر القنصلية الأمريكية في دبي وتوفير الحماية اللازمة لكافة الأفراد المتواجدين في الموقع.

القنصلية الأمريكية في دبي ترامب الظام الإيراني بنك الأهداف الإيراني مقتل خامنئي إيران وأمريكا هجمات إيران الحرب على إيران

