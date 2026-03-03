الحرب على إيران.. الإعلامي مجدي الجلاد ضيفًا على قناة الشمس بعد قليل

يحِلّ الإعلامي مجدي الجلاد، الإعلامي مجدي الجلاد، رئيس تحرير مؤسسة "أونا" للصحافة والإعلام، التي تضم مواقع (مصراوي، يلا كورة، الكونستلو، شيفت)، اليوم الثلاثاء، ضيفًا على الإعلامي عمرو حافظ في برنامج "كل الكلام" المذاع على قناة الشمس، وذلك في تمام الساعة 11 مساءً.

ويتناول "الجلاد" خلال الحلقة عددًا من القضايا الهامة، وعلى رأسها ملف الحرب الإيرانية وتداعياتها على المنطقة والعالم، مستعرضًا التحليلات السياسية والاقتصادية للأزمة، بالإضافة إلى أثرها على الأسواق الإقليمية والتحركات الدبلوماسية لمصر والدول العربية.

ويناقش رئيس تحرير مؤسسة "أونا" للصحافة والإعلام، دور الإعلام في تغطية الأحداث الكبرى بشكل موضوعي، وتأثير التصعيد الإقليمي على الرأي العام المصري، مع تسليط الضوء على الإجراءات والتدابير التي يمكن اتخاذها لمواجهة تداعيات الأزمة.

