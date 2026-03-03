إعلان

إسرائيل تعيد فتح مجالها الجوي وتستأنف الرحلات في مطار بن جوريون

كتب : مصراوي

09:50 م 03/03/2026 تعديل في 10:16 م

مطار بن جوريون

وكالات

أعلنت وزارة المواصلات الإسرائيلية، أنها ستبدأ في إعادة الإسرائيليين العالقين بالخارج ابتداء من الخميس المقبل.

وأوضحت الوزارة الإسرائيلية، في بيان اليوم الثلاثاء، أن مطار بن جوريون سيعمل بمعدل طائرة واحدة في الساعة.

وأكد مطار بن جوريون، أن المجال الجوي الإسرائيلي من المقرر أن يُعاد فتحه تدريجيًا ليل غد الأربعاء إلى ⁠الخميس، مع السماح برحلة ركاب واحدة فقط في الساعة خلال المرحلة الأولى.

وأوضح المطار الإسرائيلي، أنه سيفتح في نهاية المطاف لرحلتين للركاب في الساعة ضمن مرحلة ‌ثانية، ⁠دون تقديم جدول زمني.

