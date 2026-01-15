لن تتخيل فوائد شرب الماء في الفخار.. "فلتر طبيعي"

شرب الماء من الفخار ليس مجرد عادة قديمة، بل له فوائد صحية كثيرة تؤثر إيجابًا على الجسم، خاصة في الشتاء عندما يحتاج الجسم إلى ترطيب جيد ونقاء طبيعي للماء.

تواصل موقع مصراوي مع الدكتور محمد صلاح هاشم، أخصائي القلب والباطنة، لمعرفة مدى فوائد شرب الماء في الأواني الفخارية، خصوصًا على صحة الكلى.

ما فوائد شرب الماء في الأواني الفخارية



ليرد، قائلًا:" الأواني الفخارية من العادات القديمة الموروثة لدى أجدادنا، لكن من أفضل الأشياء الصحية المفيدة لتناول الماء بأمان، "مبرد طبيعي" للماء، ومنقي للشوائب، مما يمنحه نكهة ألذ وأكثر انتعاشًا، من الماء الأخر".

وأضاف: "الفخار يعمل على تنقية الماء من أي شوائب، ويقلل البكتريا الضارة، كما يحافظ على المياه نظيفة لفترة أطول مقارنة بالأواني البلاستيكية".

وأشار إلى أن الماء الذي يحفظ في الفخار يميل لأنه قليل الحموضة والقلوية، ويساعد على موازنة درجة حموضة الجسم، مما يعزز صحة الجهاز الهضمي، ويقلل من الالتهابات، ويسهل حركة الطعام، ويقلل من الانتفاخات.

وأوضح أن الماء في القلل الفخارية، يكون نقي تماما من أي شوائب ضارة، بالتالي يحافظ على الكلى، ويمنع تكوين الحصوات، لأن الأواني الفخارية، تنقي الماء من أي معادن ضارة، لذا ينصح مؤضى الكلى بتناول الماء منها، لأنها طبيعية، تحافظ على صحة الجهاز الهضمي والكلى.

