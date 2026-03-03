علّقت المتحدثة باسم مكتب المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، رافينا شامداساني، على مقتل ما لا يقل عن 165 شخصًا جراء استهداف مدرسة للبنات خلال الضربة الافتتاحية لإسرائيل والولايات المتحدة في هجومهما على إيران.

وقالت شامداساني، في تصريحات إعلامية اليوم الثلاثاء، إن الغارة الجوية المدمرة قد ترقى إلى جرائم حرب إذا تبين أنها استهدفت مدنيين أو نفذت بشكل عشوائي في انتهاك للقانون الدولي.

وأضافت المتحدثة باسم مكتب المفوض السامي للأمم المتحدة: "أن أطفال وفتيات صغيرات، في منتصف اليوم الدراسي، في بداية اليوم الدراسي، يقتلن بهذه الطريقة، حقائب الظهر ملطخة بالدماء".

ودعا مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان إلى إجراء تحقيق في الغارة الجوية.