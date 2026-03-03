إعلان

الأمم المتحدة تحقق في الهجوم على مدرسة البنات في إيران باعتباره جريمة حرب

كتب : مصراوي

10:12 م 03/03/2026

رافينا شامداساني

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

علّقت المتحدثة باسم مكتب المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، رافينا شامداساني، على مقتل ما لا يقل عن 165 شخصًا جراء استهداف مدرسة للبنات خلال الضربة الافتتاحية لإسرائيل والولايات المتحدة في هجومهما على إيران.

وقالت شامداساني، في تصريحات إعلامية اليوم الثلاثاء، إن الغارة الجوية المدمرة قد ترقى إلى جرائم حرب إذا تبين أنها استهدفت مدنيين أو نفذت بشكل عشوائي في انتهاك للقانون الدولي.

وأضافت المتحدثة باسم مكتب المفوض السامي للأمم المتحدة: "أن أطفال وفتيات صغيرات، في منتصف اليوم الدراسي، في بداية اليوم الدراسي، يقتلن بهذه الطريقة، حقائب الظهر ملطخة بالدماء".

ودعا مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان إلى إجراء تحقيق في الغارة الجوية.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

النظام الإيراني بنك الأهداف الإيراني مقتل خامنئي إيران وأمريكا هجمات إيران الحرب على إيران هجمات على الخليج الشرق الأوسط

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

لا أعمل إلا لمصلحة مصر.. توفيق عكاشة يكشف سر توقعه باغتيال خامنئي يوم السبت
مصراوى TV

لا أعمل إلا لمصلحة مصر.. توفيق عكاشة يكشف سر توقعه باغتيال خامنئي يوم السبت
مواعيد وقنوات عرض مسلسلات النصف الثاني لموسم دراما رمضان 2026
دراما و تليفزيون

مواعيد وقنوات عرض مسلسلات النصف الثاني لموسم دراما رمضان 2026
سلطنة عُمان: مسيرات تستهدف أحد خزانات الوقود بميناء الدقم
شئون عربية و دولية

سلطنة عُمان: مسيرات تستهدف أحد خزانات الوقود بميناء الدقم
إحالة "طالب الدقي" للجنايات: هدد طالبة جامعية بصور بعد رفض الخطوبة
حوادث وقضايا

إحالة "طالب الدقي" للجنايات: هدد طالبة جامعية بصور بعد رفض الخطوبة
هل يجوز قراءة القرآن من المصحف خلال الصلاة؟.. داعية إسلامية توضح
جنة الصائم

هل يجوز قراءة القرآن من المصحف خلال الصلاة؟.. داعية إسلامية توضح

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

مواعيد وقنوات عرض مسلسلات النصف الثاني لموسم دراما رمضان 2026
"سحور لم يكتمل".. رمضان لبنان يتحول إلى ليالي نزوح جديدة