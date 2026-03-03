قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الثلاثاء، إنه أمر مؤسسة تمويل التنمية الأمريكية بتوفير التأمين ضد المخاطر السياسية وضمانات الأمن المالي لجميع التجارة البحرية التي تعبر منطقة الخليج.

تأمين الطاقة في مضيق هرمز

وأوضح ترامب، أن هذه الإجراءات تستهدف بشكل خاص قطاع الطاقة، وستكون متاحة لجميع خطوط الشحن بأسعار "معقولة جدا"، مؤكدا أن الولايات المتحدة ستضمن "التدفق الحر للطاقة إلى العالم" مهما كان الأمر.

وشدد الرئيس الأمريكي، على أن القوة الاقتصادية والعسكرية لبلاده هي الأعظم على وجه الأرض، مع التلميح لاتخاذ مزيد من الإجراءات في المستقبل القريب.

دور البحرية الأمريكية في مضيق هرمز

وفي منشور على حسابه بمنصة "تروث سوشيال"، أبدى ترامب استعداد البحرية الأمريكية لمرافقة ناقلات النفط عبر مضيق هرمز في أقرب وقت ممكن إذا استدعت الضرورة ذلك.

ويأتي هذا التحرك العسكري لضمان سلامة السفن التجارية ومنع أي محاولات لتعطيل الإمدادات الحيوية، في ظل تصاعد التوترات الأمنية التي تشهدها الممرات المائية الاستراتيجية في المنطقة حاليا.

تهديدات إيران بإغلاق مضيق هرمز

ويأتي قار ترامب، عقب إعلان السلطات الإيرانية إغلاق مضيق هرمز الاستراتيجي، مع توعدها بمهاجمة السفن التي تحاول العبور.

وكان الحرس الثوري الإيراني فرض قيودا مشددة على حركة الشحن في أعقاب ضربات إسرائيلية وأمريكية واسعة استهدفت مواقع داخل إيران السبت الماضي.

تداعيات إغلاق مضيق هرمز

وأفادت وكالة "تسنيم" الإيرانية، بأن السفن في المنطقة تلقت رسائل لاسلكية تدعوها لعدم العبور من مضيق هرمز، مع توجيه تعليمات لطواقم الناقلات بوقف المحركات والاستعداد لعمليات صعود محتملة على متنها.

ويُصنف المضيق كأحد أهم الطرق العالمية لتجارة الطاقة، حيث يمر عبره نحو خمس شحنات النفط العالمية يوميا، ما يعني أن أي تعطل في حركته سيؤدي لرفع أسعار الطاقة وإحداث اضطراب حاد في الأسواق الدولية.