الجيش الأمريكي يعلن استهداف سفينة عسكرية إيرانية في ميناء خليج عمان

كتب : مصراوي

05:14 م 01/03/2026 تعديل في 05:17 م

الجيش الامريكي

أعلن الجيش الأمريكي، أنه استهدف سفينة حربية إيرانية في ميناء على خليج عمان.

وقالت القيادة المركزية الأمريكية في بيان لها على منصة "إكس" تويتر سابقًا، أصيبت فرقاطة إيرانية من طراز جماران بنيران القوات الأمريكية خلال بدء عملية الغضب الملحمي.

وأضافت القيادة المركزية الأمريكية، إن السفينة تغرق حاليًا في قاع خليج عمان عند رصيف في تشابهار، متابعة "كما قال الرئيس، يجب على أفراد القوات المسلحة الإيرانية والحرس الثوري والشرطة إلقاء أسلحتكم. اتركوا السفينة".

ولم يصدر أي تعليق فوري من إيران.

إيران وأمريكا هجمات إيران الحرب على إيران هجمات على الخليج مقتل خامنئي

