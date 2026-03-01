الجيش الأمريكي يعلن استهداف سفينة عسكرية إيرانية في ميناء خليج عمان

أ ب

أعلن الجيش الأمريكي، أنه استهدف سفينة حربية إيرانية في ميناء على خليج عمان.

وقالت القيادة المركزية الأمريكية في بيان لها على منصة "إكس" تويتر سابقًا، أصيبت فرقاطة إيرانية من طراز جماران بنيران القوات الأمريكية خلال بدء عملية الغضب الملحمي.

CENTCOM Update



TAMPA, Fla. – As of 9:30 am ET, March 1, three U.S. service members have been killed in action and five are seriously wounded as part of Operation Epic Fury.



Several others sustained minor shrapnel injuries and concussions — and are in the process of being… — U.S. Central Command (@CENTCOM) March 1, 2026

وأضافت القيادة المركزية الأمريكية، إن السفينة تغرق حاليًا في قاع خليج عمان عند رصيف في تشابهار، متابعة "كما قال الرئيس، يجب على أفراد القوات المسلحة الإيرانية والحرس الثوري والشرطة إلقاء أسلحتكم. اتركوا السفينة".

ولم يصدر أي تعليق فوري من إيران.