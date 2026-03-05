وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، حديثه للمواطنين المصريين، بضرورة مواصلة التحلي بالمسؤولية والفهم المبني على العلم والدراسة.

جاء ذلك خلال مشاركته في حفل الإفطار الذي نظمته الأكاديمية العسكرية المصرية.

وأشار إلى أن الأزمة الحالية قد تترتب عليها بعض التداعيات على الأسعار.

وأكد الرئيس أنه قد وجه بدراسة إمكانية إحالة المتلاعبين بالأسعار إلى القضاء العسكري، مشددًا على ضرورة عدم استغلال هذه الظروف لرفع الأسعار أو التلاعب فيها.

وتابع: "نحن في حالة شبه طوارئ، ويتعين ألا يتم التلاعب باحتياجات الناس.. اطمئنوا بفضل الله سبحانه وتعالى أننا بخير، الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله".

