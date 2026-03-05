إعلان

19 مصابًا في انقلاب ميكروباصين بالجيزة

كتب : محمد شعبان

09:26 م 05/03/2026

انقلاب ميكروباص بالجيزة

شهدت عدة طرق بمحافظة الجيزة حادثي انقلاب لسيارتي ميكروباص في توقيتات متقاربة، ما أسفر عن إصابة 19 شخصًا بإصابات متنوعة.

في الحادث الأول، انقلب ميكروباص بعد كارتة الطريق الأوسطي بطريق الضبعة في الاتجاه المؤدي إلى الطريق الصحراوي، ما أسفر عن إصابة 13 شخصًا نقلوا إلى مستشفيي الشيخ زايد التخصصي والمركزي لتلقي العلاج.

القبض على عامل متهم بالتحرش بطالبة بالدقهلية

وفي حادث آخر، أصيب 6 أشخاص إثر انقلاب ميكروباص في أول الطريق السياحي للقادم من منطقة حدائق الأهرام في اتجاه دائري المعادي ونقلوا إلى مستشفى الهرم للعلاج.

وتباشر الجهات المختصة الإجراءات اللازمة، مع رفع آثار الحادثين من الطريق وإعادة الحركة المرورية إلى طبيعتها.

حادث سيارة ميكروباص الطريق الأوسطي طريق الضبعة دائري المعادي

