شهدت عدة طرق بمحافظة الجيزة حادثي انقلاب لسيارتي ميكروباص في توقيتات متقاربة، ما أسفر عن إصابة 19 شخصًا بإصابات متنوعة.

في الحادث الأول، انقلب ميكروباص بعد كارتة الطريق الأوسطي بطريق الضبعة في الاتجاه المؤدي إلى الطريق الصحراوي، ما أسفر عن إصابة 13 شخصًا نقلوا إلى مستشفيي الشيخ زايد التخصصي والمركزي لتلقي العلاج.

وفي حادث آخر، أصيب 6 أشخاص إثر انقلاب ميكروباص في أول الطريق السياحي للقادم من منطقة حدائق الأهرام في اتجاه دائري المعادي ونقلوا إلى مستشفى الهرم للعلاج.

وتباشر الجهات المختصة الإجراءات اللازمة، مع رفع آثار الحادثين من الطريق وإعادة الحركة المرورية إلى طبيعتها.