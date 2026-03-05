إعلان

جامعة الأقصر تفتح باب الدراسات العليا في القانون بالتعاون مع حقوق أسيوط

كتب : محمد محروس

10:05 م 05/03/2026

برنامج الماجستير والدكتوراه بجامعة الأقصر

أعلنت جامعة الأقصر، برئاسة الدكتورة صابرين جابر عبد الجليل، عن توقيع بروتوكول تعاون أكاديمي مع كلية الحقوق بجامعة أسيوط ، لإتاحة فرص متميزة للراغبين في الالتحاق ببرامج الدراسات العليا في مجال القانون من أبناء محافظة الأقصر والمحافظات المجاورة.

ويأتي توقيع هذا البروتوكول ضمن جهود جامعة الأقصر لتوسيع نطاق الدراسة المتخصصة، وتقديم برامج أكاديمية معتمدة تسهم في إعداد كوادر قانونية مؤهلة علميًا وبحثيًا ، بما يدعم سوق العمل القانوني ويرتقي بمستوى البحث العلمي في هذا المجال.

ويشمل التعاون إتاحة عدد من الدبلومات المتخصصة في القانون وهي: دبلوم القانون العام، ودبلوم القانون الخاص، ودبلوم حقوق الإنسان.

كما يتيح البروتوكول فرصة الالتحاق بالبرنامج التأهيلي للدكتوراه، إلى جانب تسجيل الرسائل العلمية في تخصص القانون، بما يدعم المسار البحثي للراغبين في استكمال دراساتهم العليا وصولًا إلى أعلى الدرجات العلمية.

ومن المقرر أن يبدأ التقديم بجامعة الأقصر اعتبارًا من الأول من مارس وحتى نهاية أبريل 2026، حيث دعت الجامعة جميع الراغبين في الالتحاق ببرامج الدراسات العليا إلى سرعة التقديم، ومتابعة أحدث الأخبار والتفاصيل عبر الصفحة الرسمية للجامعة.

وحددت الجامعة طرق الاستفسار والتواصل مع إدارة الدراسات العليا بجامعة الأقصر عبر تطبيق «واتساب» من خلال الرقمين:01155540041، و01000073994.

وتؤكد الجامعة أن هذه الخطوة تأتي في إطار سعيها المستمر لتوفير فرص تعليمية متميزة، ودعم البحث العلمي، وفتح آفاق جديدة أمام الدارسين لتحقيق مستقبل أكاديمي أكثر تميزًا وريادة.

جامعة الأقصر الدراسات العليا كلية الحقوق جامعة أسيوط القانون البرنامج التأهيلي للدكتوراه

