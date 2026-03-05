إعلان

30 سفارة وقنصلية مصرية تنظم إفطارًا للجاليات في الخارج.. صور

كتب : مصراوي

10:19 م 05/03/2026
قالت وزارة الخارجية المصرية إن 30 سفارة وقنصلية مصرية نظمت لقاءات ومأدبة إفطار للجاليات المصرية بالخارج بمناسبة شهر رمضان الكريم، في أجواء عكست روح الترابط والانتماء الوطني، وأكدت اهتمام الدولة برعاية أبنائها في الخارج.

وأضافت الوزارة في بيان اليوم الخميس، أن الفعاليات شهدت أجواء رمضانية أتاحت الفرصة للتواصل المباشر مع أبناء الجاليات، والتأكيد على اهتمام الدولة بتلبية احتياجاتهم والاستماع إلى مقترحاتهم وتعزيز الروابط التي تجمعهم بوطنهم.

وأشارت الوزارة إلى أن اللقاءات تضمنت مناقشات حول سبل تعزيز دور الجاليات المصرية في المجتمعات المضيفة، وتيسير الخدمات القنصلية المقدمة لهم، إلى جانب التأكيد على الدور الإيجابي الذي يضطلع به أبناء الجاليات في تمثيل مصر وتعزيز علاقاتها مع مختلف الدول، فضلاً عن دعم الروابط الثقافية والوطنية، وتعزيز الهوية المصرية وترسيخ روح الانتماء، بما يعكس الدور المحوري الذي تقوم به السفارات والقنصليات في رعاية مصالح أبناء الوطن بالخارج.

