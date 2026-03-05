مباريات الأمس
الدوري المصري

المقاولون العرب

0 1
21:30

الأهلي

الدوري المصري

حرس الحدود

0 1
21:30

بيراميدز

الدوري المصري

سيراميكا كليوباترا

0 1
21:30

البنك الاهلي

الدوري الإنجليزي

توتنهام هوتسبر

0 0
22:00

كريستال بالاس

كأس فرنسا

ليون

0 0
22:10

لانس

بسبب حرب إيران.. أول تعليق من يويفا حول نقل مباراة فيناليسيما من قطر

كتب : محمد عبد الهادي

09:51 م 05/03/2026

يويفا

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (UEFA) أنه لن يتخذ قرارًا نهائيًا بشأن مكان إقامة مباراة فيناليسيما قبل نهاية الأسبوع المقبل، مع استمرار المشاورات حول التنظيم.

وكان من المقرر أن تجمع المباراة بين منتخب إسبانيا بطل أوروبا ومنتخب الأرجنتين بطل كوبا أمريكا يوم 27 مارس الجاري على ملعب لوسيل في العاصمة القطرية الدوحة.

لكن احتمالات إقامة اللقاء في قطر أصبحت أقل، بعد قرار الاتحاد القطري لكرة القدم تعليق جميع مسابقاته المحلية إلى أجل غير مسمى عقب التطورات العسكرية المرتبطة بالضربات الأمريكية والإسرائيلية على إيران.

وقال اليويفا إن المناقشات ما زالت مستمرة مع الجهات المحلية المنظمة، مؤكدًا أن الطرفين بذلا جهودًا كبيرة لضمان نجاح الحدث، مع توقع اتخاذ القرار النهائي نهاية الأسبوع المقبل، موضحًا أنه لا يوجد حتى الآن تفكير رسمي في اختيار ملعب بديل.

