تستخدم الكثير من ربات المنزل ورق الألومنيوم لحفظ الطعام الساخن، لكن هذه العادة الشائعة قد تؤثر سلبا على الصحة.

استخدام ورق الألومنيوم في الطهي بدرجات حرارة مرتفعة يؤدي إلى تسرب جزيئات من معدن الألمنيوم إلى الطعام، مما يؤدي إلى اضطرابات في وظائف الكلى ومشكلات العظام والجهاز العصبي وزيادة العبء السمي داخل الجسم، وفقا لـ "timesofindia" و "eatingwell".

ويزداد خطر التسرب عند وضع الأطعمة الساخنة أو الحامضة أو شديدة الملوحة داخل ورق الألومنيوم، إذ تعمل هذه الأنواع على تسريع التفاعل وانتقال المعدن إلى الطعام، ومن أبرزها:

الطماطم

الليمون والخل

المخللات

الأطعمة المالحة جدا

نصائح لتناول الطعام بشكل آمن

تجنب طهي أو حفظ الأطعمة الحامضية والمالحة داخل ورق الألومنيوم.

استخدام بدائل أكثر أماناً مثل الزجاج، الفخار، والفولاذ المقاوم للصدأ

عند الحاجة للخبز داخل الألومنيوم، يُفضّل وضع ورق الزبدة كحاجز عازل

عدم إعادة استخدام عبوات الألومنيوم المخصصة للاستعمال لمرة واحدة

