إعلان

احذر استخدام ورق الألومنيوم بهذه الطريقة.. يهدد صحتك

كتب : مصراوي

07:00 ص 11/01/2026

صورة تعبيرية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تستخدم الكثير من ربات المنزل ورق الألومنيوم لحفظ الطعام الساخن، لكن هذه العادة الشائعة قد تؤثر سلبا على الصحة.

استخدام ورق الألومنيوم في الطهي بدرجات حرارة مرتفعة يؤدي إلى تسرب جزيئات من معدن الألمنيوم إلى الطعام، مما يؤدي إلى اضطرابات في وظائف الكلى ومشكلات العظام والجهاز العصبي وزيادة العبء السمي داخل الجسم، وفقا لـ "timesofindia" و "eatingwell".

ويزداد خطر التسرب عند وضع الأطعمة الساخنة أو الحامضة أو شديدة الملوحة داخل ورق الألومنيوم، إذ تعمل هذه الأنواع على تسريع التفاعل وانتقال المعدن إلى الطعام، ومن أبرزها:

الطماطم

الليمون والخل

المخللات

الأطعمة المالحة جدا

نصائح لتناول الطعام بشكل آمن

تجنب طهي أو حفظ الأطعمة الحامضية والمالحة داخل ورق الألومنيوم.

استخدام بدائل أكثر أماناً مثل الزجاج، الفخار، والفولاذ المقاوم للصدأ

عند الحاجة للخبز داخل الألومنيوم، يُفضّل وضع ورق الزبدة كحاجز عازل

عدم إعادة استخدام عبوات الألومنيوم المخصصة للاستعمال لمرة واحدة

اقرأ أيضا:

لا تتجاهل هذه العلامات على البطاطس.. قد تسبب التسمم الغذائي

لماذا يرفع الكشري مستويات السكر؟.. أخصائي تغذية يوضح

يصيبك بالسرطان.. طبيب يحذر من تناول الدجاج بهذه الطريقة

احذر خلط هذه الفواكه معا.. تدمر معدتك دون أن تشعر

بعد إصابة لقاء سويدان.. أعراض تكشف الإصابة بـ العصب السابع

ورق الألومنيوم أضرار ورق الألومنيوم نصائح لاستخدام نصائح نصائح لاستخدام ورق الألومنيوم

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

أول تعليق من فرج عامر على مباراة منتخب مصر والسنغال في نصف نهائي أمم أفريقيا
مصراوي ستوري

أول تعليق من فرج عامر على مباراة منتخب مصر والسنغال في نصف نهائي أمم أفريقيا
سعر الذهب في مصر اليوم الأحد 11-1-2026 مع بداية التعاملات الصباحية
اقتصاد

سعر الذهب في مصر اليوم الأحد 11-1-2026 مع بداية التعاملات الصباحية
"بتواجد حسام حسن".. 10 صور لاحتفال عمر مرموش مع والد خطيبته بالفوز على
مصراوي ستوري

"بتواجد حسام حسن".. 10 صور لاحتفال عمر مرموش مع والد خطيبته بالفوز على
أول تعليق من فرج عامر على مباراة منتخب مصر والسنغال في نصف نهائي أمم أفريقيا
مصراوي ستوري

أول تعليق من فرج عامر على مباراة منتخب مصر والسنغال في نصف نهائي أمم أفريقيا
قائمة إجازات 2026 وموعد العطلة المقبلة
أخبار مصر

قائمة إجازات 2026 وموعد العطلة المقبلة

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

الأرصاد تحذر من منخفض جوي قوي.. أمطار وبرودة شديدة تصل حد الصقيع
موعد مباراة مصر المقبلة بعد الفوز على كوت ديفوار بثلاثية
صعود وتراجع.. كيف تغيرت معدلات الإقبال على انتخابات البرلمان من 2010 إلى 2026؟