كشف خبير التغذية الروسي آدم كولينز أن تناول البيض يسهم في مساعدة الأشخاص الذين يحاولون التوقف عن استخدام حقن إنقاص الوزن.

وأوضح كولينز أن البيض غني بالبروتين، مما يسهم في تقليل أعراض الانسحاب بعد التوقف عن تناول أدوية كبح الشهية، وفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وأشار إلى أن الأشخاص قد يتوقفون عن تناول أدوية GLP-1 لأسباب متعددة، مثل ارتفاع التكلفة أو ظهور آثار جانبية أو بعد بلوغهم الوزن المطلوب، ما يدفعهم للبحث عن طرق لتخفيف آثار هذه الحقن أو استبدال بعضها بخيارات غذائية.

وأضاف أن المشكلة الأساسية في معظم طرق إنقاص الوزن تكمن في استعادة الوزن لاحقًا، مشيرًا إلى أن الدراسات طويلة المدى لأدوية GLP-1 أظهرت أن الأشخاص الذين يتوقفون عن تناولها غالبا ما يستعيدون أكثر من نصف الوزن الذي فقدوه، وتكون هذه الاستعادة أقوى مقارنة بالحمية الغذائية وحدها، نظرًا لتأثير هذه الأدوية المباشر على هرمونات الشهية.

كما أن البيض يوفر بروتين عالي الجودة يحتوي على جميع الأحماض الأمينية الأساسية وفيتامين د ومجموعة واسعة من المغذيات الدقيقة، كما أنه أحد أكثر أشكال البروتين الحيواني استدامة وتوفيرا.

وبالإضافة إلى ذلك، تناول البيض يزيد الشعور بالشبع ويقلل كمية الطعام المتناولة حتى لدى الأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن أو السمنة، ويعود ذلك جزئيا إلى أن البروتين في البيض يحفز إفراز هرمون GLP-1 الطبيعي ويثبط هرمون الجوع "غريلين".

وأضاف أن حقن GLP-1 تعتبر وسيلة فعالة للتنحيف لأنها تثبط الشهية، والبيض يعمل كمحفز طبيعي لهرمون GLP-1، ما قد يقلل من احتمالية استعادة الوزن بعد التوقف عن الحقن.

كما يساعد البيض على الحفاظ على العضلات، وهو أمر مهم للأشخاص الذين يفقدون الدهون والعضلات معا بسبب نقص البروتين في نظامهم الغذائي.

وأظهرت الدراسات أن تناول البروتين بمعدل 1 جرام أو أكثر لكل كيلو جرام من وزن الجسم يرتبط بالحفاظ على كتلة العضلات، ويعتبر البيض وسيلة عملية لتحقيق هذا الهدف.

وأشارت جامعة هارفارد هيلث أن تناول بيضة واحدة يوميا آمن لمعظم الأشخاص حيث يتضاعف تأثيره عند تناوله مع أطعمة غنية بالألياف، مثل خبز الحبوب الكاملة.

