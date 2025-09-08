ماذا نعرف عن مرض ترامب؟.. احذر هذه الأعراض

كتبت- أسماء مرسي:

في الآونة الأخيرة، شُخص الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بمرض القصور الوريدي المزمن، وهو حالة تؤثر على عمل أوردة الساقين وتمنعها من إعادة الدم إلى القلب بكفاءة.

ما هو القصور الوريدي المزمن؟

القصور الوريدي المزمن هو اضطراب يصيب أوردة الساق عندما تُصبح غير قادرة على ضخ الدم بفعالية نحو القلبـو يعود السبب إلى تلف في صمامات الأوردة، ما يؤدي إلى تجمع الدم في الساقين وزيادة الضغط الوريدي، وبالتالي ظهور أعراض مثل التورم وتغير لون الجلد وقرحات الساق، وفقا لموقع "clevelandclinic".

أنواع الأوردة المتأثرة

يمكن أن يؤثر القصور الوريدي المزمن على عدة أنواع من أوردة الساق:

الأوردة العميقة التي تقع داخل العضلات وتنقل الجزء الأكبر من الدم.

الأوردة السطحية القريبة من سطح الجلد.

الأوردة المثقبة التي تربط بين الأوردة العميقة والسطحية.

تأثير القصور الوريدي المزمن على الجسم

عندما تتدهور وظيفة الأوردة، يتباطأ تدفق الدم من الساقين نحو القلب، في حال إهمال العلاج، قد ينفجر عدد من الشعيرات الدموية الدقيقة، ما يؤدي إلى:

تغير لون الجلد إلى البني.

التهاب أو تلف الأنسجة.

تكون قرحات الركود الوريدي، وهي جروح يصعب التئامها وتُصاب بالعدوى.

مع تطور المرض، يظهر مضاعفات خطيرة مثل التهاب النسيج الخلوي، وهي عدوى جلدية تحتاج إلى علاج فوري.

أعراض القصور الوريدي المزمن

ألم وثقل في الساقين.

الشعور بالحرقان أو الوخز.

تشنجات ليلية في الساق.

تورم في الكاحلين وأسفل الساقين.

تغير لون الجلد إلى بني أو أحمر.

الحكة وتقشر الجلد.

قرحات، خاصة قرب الكاحل.

ظهور الدوالي.

تصلب في جلد الساق وشعور بصلابة العضلات.

أسباب القصور الوريدي المزمن

السبب الأساسي هو خلل في صمامات أوردة الساق، ما يؤدي إلى تدفق الدم في الاتجاه الخاطئ للارتجاع الوريدي، وتُقسم الأسباب إلى ثلاثة أنواع:

أسباب خلقية

يولد بعض الأشخاص بدون صمامات سليمة.

أسباب أولية

مثل توسع الأوردة، ما يمنع الصمامات من الإغلاق.

أسباب ثانوية

أبرزها الجلطات الوريدية العميقة التي تسبب تلفا دائما في الأوردة.

طرق علاج القصور الوريدي المزمن

يعتمد العلاج على شدة الحالة والحالة الصحية العامة للمريض، ويهدف إلى:

تحسين تدفق الدم.

شفاء القرح ومنع عودتها.

تقليل الألم والتورم.

تحسين مظهر الجلد.

العلاجات غير الجراحية:

1. يُنصح برفع الساق فوق مستوى القلب لمدة 30 دقيقة، ثلاث مرات يوميا.

2. ممارسة الرياضة بانتظام، مثل تمارين المشي والساق، التي تُنشط ضخ الدم نحو القلب، إذ تعمل عضلة الساق كمضخة طبيعية.

3. الحفاظ على وزن صحي، لتخفيف العبء على الأوردة ويمنع تلف الصمامات.

4. استخدام الجوارب الضاغطة لتحسين تدفق الدم ومنع تجمع السوائل في الساقين.

العلاجات الجراحية:

في الحالات غير المستجيبة للعلاج، يلجأ الطبيب إلى التدخل الجراحي أو العلاجي لإصلاح أو إزالة الأوردة المتضررة

مثل إغلاق الأوردة غير الفعالة باستخدام الليزر أو التردد الحراري، أو إزالة الأوردة السطحية التالفة عبر الجراحة أو الأساليب الحديثة.

