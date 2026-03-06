كتبت- أسماء العمدة:

تعد الجبن القريش من الأطعمة الصحية التي تحظى بشعبية كبيرة، خاصة لدى الأشخاص الذين يتبعون أنظمة غذائية صحية أو يسعون للحفاظ على وزنهم، وفقًا لما أشار إليه الدكتور معتز القيعي.

أن الجبن القريش يحتوي على مجموعة متنوعة من البروتينات والفيتامينات والمعادن التي تؤدي دورًا مهمًا في دعم صحة الجسم وتعزيز وظائفه المختلفة.

لماذا تعتبر الجبن القريش من الأطعمة الصحية؟

وأضاف أخصائي التغذية العلاجية لمصراوي، تتميز الجبن القريش بقيمتها الغذائية العالية، حيث تحتوي على نسبة جيدة من البروتين والكالسيوم والفوسفور، إضافة إلى بعض الفيتامينات المهمة مثل فيتامين B12. كما أنها منخفضة السعرات الحرارية مقارنة بأنواع الجبن الأخرى، ما يجعلها خيارًا مناسبًا للأشخاص الذين يتبعون نظامًا غذائيًا صحيًا.

كيف تساعد الجبن القريش في إنقاص الوزن؟

وأكد القيعي، تعد الجبن القريش من الأطعمة المناسبة للأنظمة الغذائية الخاصة بإنقاص الوزن، لأنها غنية بالبروتين الذي يساعد على الشعور بالشبع لفترات أطول، ما يقلل من الرغبة في تناول الطعام بكميات كبيرة.

كما أن انخفاض نسبة الدهون فيها يجعلها خيارًا غذائيًا صحيًا يمكن تناوله دون القلق من زيادة السعرات الحرارية.

متى يكون تناول الجبن القريش مفيدًا للجسم؟

وتابع، يمكن تناول الجبن القريش في أي وقت من اليوم، لكنها تعتبر خيارًا مثاليًا في وجبة الإفطار أو العشاء الخفيف، حيث تمنح الجسم الطاقة والعناصر الغذائية دون التسبب في الشعور بالثقل أو عسر الهضم.

هل يمنح تناول الجبن القريش صحة للجسم؟

تقوية العظام والأسنان بفضل احتوائها على نسبة جيدة من الكالسيوم.

تعزيز صحة العضلات لاحتوائها على البروتين عالي الجودة.

المساعدة في إنقاص الوزن بسبب انخفاض السعرات الحرارية وزيادة الشعور بالشبع.

تحسين صحة الجهاز الهضمي لأنها سهلة الهضم مقارنة ببعض أنواع الجبن الأخرى.

دعم صحة القلب عند تناولها باعتدال ضمن نظام غذائي متوازن.

تعزيز الطاقة والنشاط بفضل ما تحتويه من عناصر غذائية مفيدة.

المساعدة في الحفاظ على صحة الجسم بشكل عام بفضل الفيتامينات والمعادن الموجودة فيها.

كيف يمكن تناول الجبن القريش بطريقة صحية؟

وأختتم القيعي:" يجب تناول الجبن القريش مع الخضروات الطازجة مثل الطماطم والخيار، أو مع الخبز الأسمر للحصول على وجبة غذائية متكاملة، كما يمكن إضافتها إلى بعض الأطباق الصحية أو تناولها كوجبة خفيفة بين الوجبات الرئيسية للحصول على فوائدها الغذائية".

