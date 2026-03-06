تحذير من الشبورة وأمطار.. توقعات حالة الطقس حتى الأربعاء المقبل
كتب : محمد نصار
أرشيفية لأمطار على القاهرة
كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، توقعات حالة الطقس خلال الفترة المقبلة اعتبارًا من السبت 7 مارس 2026 وحتى الأربعاء 11 مارس 2026.
وقالت الأرصاد، في بيان، إنه يسود خلال هذه الفترة طقس بارد في الصباح الباكر، دافىء نهارًا على أغلب الأنحاء، بارد ليلًا.
وحذرت هيئة الأرصاد، من شبورة مائية من 4 إلى 9 صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ووسط سيناء ومدن القناة وشمال الصعيد.
وأشارت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إلى فرص أمطار خفيفة قد تكون متوسطة يوم السبت 7 مارس على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، ونشاط رياح من السبت 7 مارس إلى الأربعاء 11 مارس على أغلب الأنحاء.
