إعلان

تحذير من الشبورة وأمطار.. توقعات حالة الطقس حتى الأربعاء المقبل

كتب : محمد نصار

09:15 ص 06/03/2026

أرشيفية لأمطار على القاهرة

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، توقعات حالة الطقس خلال الفترة المقبلة اعتبارًا من السبت 7 مارس 2026 وحتى الأربعاء 11 مارس 2026.

وقالت الأرصاد، في بيان، إنه يسود خلال هذه الفترة طقس بارد في الصباح الباكر، دافىء نهارًا على أغلب الأنحاء، بارد ليلًا.

وحذرت هيئة الأرصاد، من شبورة مائية من 4 إلى 9 صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ووسط سيناء ومدن القناة وشمال الصعيد.

وأشارت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إلى فرص أمطار خفيفة قد تكون متوسطة يوم السبت 7 مارس على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، ونشاط رياح من السبت 7 مارس إلى الأربعاء 11 مارس على أغلب الأنحاء.

اقرأ أيضًا:

السيسي: نحن في شبه طوارئ ويتعين ألا يتم التلاعب باحتياجات الناس

مصر للطيران: تشغيل تدريجي لبعض الرحلات الإضافية إلى دبي والدمام

وفاة الإذاعية منال هيكل رئيسة شبكة إذاعة صوت العرب

"الرفاعية" تصدر بيانًا عاجلًا بشأن قيام فتاة بالرقص بمدفن شاه إيران بمسجد الرفاعي

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الأرصاد الجوية حالة الطقس الطقس

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

الخبير الاقتصادي د. حسن الصادي يحذر: من يستثمر في العقار هو "واهم"
مصراوى TV

الخبير الاقتصادي د. حسن الصادي يحذر: من يستثمر في العقار هو "واهم"
"في حضور ميسي".. رسالة خاصة من دونالد ترامب بشأن النادي الأهلي
رياضة عربية وعالمية

"في حضور ميسي".. رسالة خاصة من دونالد ترامب بشأن النادي الأهلي
موعد أذان الفجر الجمعة 16 رمضان 2026.. الإمساكية ودعاء السحور
جنة الصائم

موعد أذان الفجر الجمعة 16 رمضان 2026.. الإمساكية ودعاء السحور
إغلاق منصة كبرى استخدمها القراصنة لسرقة كلمات المرور.. ما القصة؟
أخبار و تقارير

إغلاق منصة كبرى استخدمها القراصنة لسرقة كلمات المرور.. ما القصة؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول البيض في وجبة السحور؟
سفرة رمضان

ماذا يحدث لجسمك عند تناول البيض في وجبة السحور؟

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

"عمايل إيديه وحياة عينيه".. السفارة الألمانية عن المحشي في إفطار المطرية ( صور وفيديو)
"الحبتور" في رسالة لاذعة لترامب: من أعطاك الحق لزج منطقتنا بالحرب؟
السيسي يوجه بدراسة إحالة المتلاعبين بالأسعار إلى القضاء العسكري
السيسي: استمرار الحرب له ضريبة كبيرة ونحاول وقفها بجهود مخلصة