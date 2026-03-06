صورة من الفيديو الذي نشرته القيادة المركزية الأمري

كشف الجيش الأمريكي، اليوم الجمعة بأن حاملة مسيرات إيرانية تعرضت لهجوم أدى إلى اندلاع النيران فيها.

ونشرت القيادة المركزية للجيش الأمريكي، مقاطع فيديو تظهر الحاملة وهي تشتعل بالنيران بعد تعرضها لعدة ضربات متتابعة.

U.S. forces aren't holding back on the mission to sink the entire Iranian Navy. Today, an Iranian drone carrier, roughly the size of a WWII aircraft carrier, was struck and is now on fire. pic.twitter.com/WyA4fniZck — U.S. Central Command (@CENTCOM) March 6, 2026

وتُعرف السفينة باسم "إيريس شهيد باقري"، وكانت في الأصل سفينة حاويات تم تحويلها لاحقًا إلى منصة لإطلاق الطائرات المسيرة.

وأوضحت التقارير أن إيران دشنّت الحاملة في فبراير 2025، وهي مجهزة بمدرج يبلغ طوله 180 متراً، ما يتيح لها تشغيل الطائرات المسيرة بكفاءة عالية.

كما تتمتع السفينة بقدرة إبحار تصل إلى 22 ألف ميل بحري دون الحاجة للتزود بالوقود في الموانئ.