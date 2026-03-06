إعلان

الجيش الأمريكي يعلن استهداف حاملة مسيرات إيرانية (فيديو)

كتب : محمد أبو بكر

06:12 ص 06/03/2026

صورة من الفيديو الذي نشرته القيادة المركزية الأمري

كشف الجيش الأمريكي، اليوم الجمعة بأن حاملة مسيرات إيرانية تعرضت لهجوم أدى إلى اندلاع النيران فيها.

ونشرت القيادة المركزية للجيش الأمريكي، مقاطع فيديو تظهر الحاملة وهي تشتعل بالنيران بعد تعرضها لعدة ضربات متتابعة.

وتُعرف السفينة باسم "إيريس شهيد باقري"، وكانت في الأصل سفينة حاويات تم تحويلها لاحقًا إلى منصة لإطلاق الطائرات المسيرة.

وأوضحت التقارير أن إيران دشنّت الحاملة في فبراير 2025، وهي مجهزة بمدرج يبلغ طوله 180 متراً، ما يتيح لها تشغيل الطائرات المسيرة بكفاءة عالية.

كما تتمتع السفينة بقدرة إبحار تصل إلى 22 ألف ميل بحري دون الحاجة للتزود بالوقود في الموانئ.

القيادة المركزية الأمريكية الحرب الإيرانية غارات أمريكية على إيران

