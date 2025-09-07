5 إشارات يخبرك بها جسمك أن كبدك يتعافى من الدهون

كتبت- أسماء مرسي:

الكبد الدهني من الحالات الشائعة التي قد لا تظهر لها أعراض واضحة في البداية، لكن مع العلاج وتغيير نمط الحياة، يبدأ الجسم في إرسال إشارات إيجابية تدل على تحسن الحالة.

فيما، يلي أبرز 5 علامات تشير إلى أن كبدك في طريقه إلى التعافي واستعادة وظائفه الطبيعية، وفقا لموقع "تايمز أوف إنديا".

الاستيقاظ بانتعاش

عند تعافي الكبد، يقل احتباس السوائل في الجسم، ما ينعكس في اختفاء الانتفاخ الصباحي والشعور بالخفة والطاقة بعد الاستيقاظ.

تراجع نوبات النعاس

تحسن وظائف الكبد يساعد في تنظيم السكر والتخلص من السموم، ما يقلل الشعور بالنعاس خلال النهار ويزيد من النشاط.

تحسين الهضم وقلة الانتفاخ

الكبد المتعافي يزيد من إفراز العصارة الصفراوية، ما يساعد على هضم الدهون ويخفف من الغازات والانتفاخ.

انخفاض دهون البطن

تعافي الكبد يُسهم في تقليل الدهون المتراكمة حول البطن، ما يدل على تعزيز الحالة الأيضية للجسم.

صفاء البشرة

عندما يعمل الكبد بكفاءة، يتخلص الجسم من السموم بشكل أفضل، ما يؤدي إلى بشرة أنقى وأكثر إشراقا.