دراسة: تأخير الإفطار يزيد خطر الوفاة لدى كبار السن

كتبت- شيماء مرسي

كشفت دراسة حديثة أجراها باحثون من هارفارد ومستشفى ماساتشوستس العام أن كل ساعة تأخير في تناول وجبة الإفطار قد يرتبط بخطر الوفاة بنسبة 6% لدى كبار السن الذين تتجاوز أعمارهم الستين عاما.

وقال الدكتور حسان داشتي عالم التغذية والأحياء في كلية هارفارد الطبية ومستشفى ماساتشوستس العام: "توقيت الإفطار يُعد مؤشراً بسيطا ومباشرا على الصحة العامة للفرد".

وأوضح: "تغيير مواعيد الوجبات أو نوعية الطعام، قد تكون علامة تحذير مبكرة على وجود مشكلات صحية جسدية كانت أو نفسية، وفقا لـ "إندبندنت".

وحلل الدكتور داشتي بيانات ما يقرب من 3 آلاف بالغ في المملكة المتحدة، بمتوسط عمر 64 عاما.

ووجد الباحثون أنه مع تقدم الأشخاص في العمر فإنهم قد يميلون إلى تأخير وجبتي الإفطار والعشاء، كما أن الأفراد الذين يعانون من مشكلات صحية لديهم استعداد جيني للسهر يميلون أيضا إلى الأكل في أوقات متأخرة.

وارتبط تناول الإفطار المتأخر بأمراض جسدية ونفسية مثل التعب ومشكلات الأسنان والاكتئاب والقلق والوفاة.

وبعد أخذ عوامل مثل العمر، والجنس، والمستوى التعليمي، ونمط الحياة في الاعتبار، وجد الباحثون أن كل ساعة تأخير في تناول الإفطار تزيد من خطر الوفاة بنسبة 6%.

وقال الباحثون أنه لا يوجد سبب وتأثير مباشر بين تناول الإفطار المتأخر والوفاة بل هناك ارتباط فقط.

وهذا يعني أن تناول الإفطار متأخرا قد لا يقصر العمر مباشرة، ولكنه قد يشير إلى مشكلات صحية أو أنماط حياة،أو اختلافات بيولوجية تؤثر على الصحة.

