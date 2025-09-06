بعد ظهوره في بريطانيا.. أعراض وطرق الوقاية من فيروس H5N1

كتبت – نرمين ضيف الله:

في تطور مثير للقلق بشأن فيروس إنفلونزا الطيور، أعلنت الحكومة البريطانية مؤخرًا تسجيل إصابة مؤكدة بفيروس H5N1 في أحد مباني تربية الدواجن بمنطقة ديفون، جنوب غرب إنجلترا، حسبما ذكرت "بي بي سي".

وأوضحت السلطات أن الإصابة تم رصدها في منشأة قريبة من بلدة إكسمينستر، مشيرة إلى اتخاذ إجراءات وقائية عاجلة، شملت فرض منطقة حماية بقطر 3 كيلومترات حول الموقع، ووضع منطقة مراقبة تمتد إلى 10 كيلومترات.

كما أكدت الحكومة أنه سيتم إعدام جميع الطيور داخل المبنى المصاب، وذلك ضمن التدابير لمنع تفشي الفيروس.

طرق العدوى وأعراض المرض

وتعليقًا على خطورة الفيروس، قالت الدكتورة نهلة عبد الوهاب، استشاري البكتيريا والمناعة والتغذية الحيوية، ورئيس قسم البكتيريا بمستشفى جامعة القاهرة، إن إنفلونزا الطيور تنتقل من الطيور إلى الإنسان، لكنها نادرًا ما تنتقل من إنسان لآخر.

وأضافت "عبد الوهاب" في تصريحات خاصة لـ"مصراوي" أن الفيروس ينشط مع الحرارة واختلاط الإنسان بالطيور، ما يزيد من خطر العدوى، مشيرة إلى أن الأعراض تختلف بين حالات خفيفة وأخرى شديدة قد تؤدي إلى الوفاة.

أعراض فيروس H5N1

وأوضحت استشاري البكتيريا والمناعة والتغذية الحيوية أن أعراض فيروس H5N1 الذي ظهر في بريطانيا بعضها خفية مثل آلام خفيفة في الجسم وألم في الأعصاب

وارتفاع طفيف في درجة الحرارة، وبعضها شديدة مثل الشعور بالتهاب رئوي حاد

وصداع شديد واحتقان في الحلق ورعشة شديدة.

نصائح للوقاية

وأكدت الدكتورة نهلة عبد الوهاب أن الوقاية تبدأ من تطعيم الطيور والاهتمام بنظافتها، وشددت على ضرورة عدم مخالطة الطيور، لا سيما المريضة منها.

كما أوصت بأن يحصل الأشخاص الذين يتعاملون مع الطيور بشكل مباشر على التحصينات اللازمة والتطعيمات الوقائية، لتقليل فرص الإصابة بالفيروس.

