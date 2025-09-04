دراسة.. خطر عودة سرطان الثدي للمتعافيات لا يتجاوز 3%

- د ب أ

كشفت دراسة حديثة أن خطر تكرار الإصابة بسرطان الثدي لدى المتعافيات في سن مبكرة يعتبر منخفضا نسبيا، إذ يرتفع بنسبة 2% إلى 3% فقط مقارنة بالنساء اللاتي لم يصبن بالمرض من قبل.

ونتائج هذه الدراسة، التي نشرتها الدورية الطبية البريطانية، قد تساعد في طمأنة العديد من المتعافيات من السرطان. وذلك لأن بعض النساء يعتقدن أن احتمالية إصابتهن بالمرض مرة أخرى أعلى مقارنة بالنساء الأخريات.

وبالرغم من أن مخاطر تكرار الإصابة بالسرطان تظل مرتفعة، ولكن النسبة تتباين من دراسة لأخرى، كما أن احتمالات تكرار الإصابة بالمرض تقترن بعوامل أخرى مثل نوعية العلاج وأنماط الحياة الاجتماعية والصحية فضلاً عن عوامل وراثية.

واستخدم الباحثون بيانات من المركز الوطني لتسجيل بيانات السرطان في إنجلترا، واستندت النتائج إلى حالة 476 ألف و373 مريضة بسرطان الثدي خلال الفترة من 1993 حتى 2016 في الشرائح العمرية بين 20 إلى 75 عاما.

وخلال فترة المتابعة، تبين أن 64 ألف و747 امرأة أصيبت بنفس نوع السرطان مرة ثانية، ولكن الدراسة أكدت أن هذا المعدل ليس مرتفعا بشكل كبير مقارنة بمن لم يسبق لهن الإصابة بالمرض الخبيث.

وخلال عشرين عاماً، أصيبت 13.6% من المتعافيات بأنواع أخرى من السرطان غير سرطان الثدي (ولاسيما سرطان الرحم والرئة والأمعاء)، بزيادة نسبتها 2.1% مقارنة بمن لم يسبق لهن الإصابة بالسرطان، كما أصيبت 5.6% من المتعافيات بسرطان الثدي المقابل مرة أخرى، بزيادة نسبتها 3.1% مقارنة بمن لم يصبن بالمرض من قبل.

وبالنسبة للنساء اللاتي أصبن بالمرض في سن الأربعين، بلغت نسبة احتمال تكرار الإصابة بالسرطان مرة أخرى في سن الستين 6% مقابل 2% إلى 4% بالنسبة لمن لم يسبق لهن الإصابة بالمرض.

وأشار الباحثون إن ما يقدر بـ7% من حالات تكرار الإصابة بسرطان الثدي ربما تكون ناجمة عن وسائل العلاج المساعدة بعد العلاج الأولى مثل الجراحات، ولكنهم يؤكدون بالرغم من ذلك على أهمية هذه الوسائل العلاجية المساعدة في جميع الحالات المرضية تقريبا عندما ينصح الأطباء باللجوء إليها.

