شرب 8 إلى 10 أكواب من الماء يوميا أمرا مهما للحفاظ على ترطيب الجسم وتحسين الهضم.

وتعد "عادة مضغ الماء" طريقة جديدة وفعالة لتحقيق أقصى درجات الترطيب، وفقا لـ "Times Now".

و"مضغ الماء" يعني تحريك الماء بهدوء في الفم، ومن ثم بلعه ببطء، مما يختلف عن الشرب السريع المعتاد.

وكشفت أخصائية التغذية الهندية كانيكا مالهوترا أن هذا الأسلوب في الشرب "مضغ الماء" قد يساعد على خلط الماء باللعاب".

وأوضحت أن هذا المزيج ينشط الإنزيمات الهاضمة، مما يهيئ المعدة لاستيعاب الماء والطعام اللاحق بشكل أكثر كفاءة وفعالية.

كما يضمن الشرب البطيء تنسيقا طبيعيا بين الفم والحلق والمعدة، وهو ما يفتقد عند الشرب السريع.

فوائد مضغ الماء الصحية

تحسين الهضم والترطيب

الشرب البطيء يسمح للجسم بامتصاص الماء تدريجياً، مما يعزز الترطيب ويمنع الشعور بالانتفاخ أو الثقل بعد الشرب السريع، كما يساعد على توزيع الماء بفعالية في خلايا الجسم.

السيطرة على الشهية وفقدان الوزن

مضغ الماء يبطئ الشعور بالجوع ويزيد من إشارات الشبع إلى الدماغ. وتشير الدراسات إلى أن شرب الماء قبل الوجبات يقلل من استهلاك السعرات الحرارية، ويحد من الإفراط في الأكل، كما يعزز الأكل الواعي ويجعل الهضم أكثر راحة.

حماية الحلق والمريء

هذه الطريقة تنسق حركة عضلات الحلق، ما يقلل احتمالية السعال أو الاختناق، خصوصا لمن يعانون من حساسية الحلق.

كيفية مضغ الماء بطريقة صحيحة؟

تناول رشفات صغيرة من الماء بدلا من شربه دفعة واحدة.

احتفظ بالماء في فمك لمدة 4 إلى 5 ثواني قبل البلع.

وزع شرب الماء بهذه الطريقة على مدار اليوم.

استخدم دائماً ماء بدرجة حرارة الغرفة، حتى في فصل الصيف.

