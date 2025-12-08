منال عوض: تحسين الوضع البيئي لبحيرة قارون قصة نجاح

التقت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، اليوم الإثنين، الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، بمقر وزارة البيئة بالعاصمة الجديدة.

وناقشت الوزيرة، خلال الاجتماع، مجالات التعاون بين الوزارة والمحافظة في ما يخص إعادة التوازن البيئي لبحيرة قارون، بحضور الدكتور علي أبو سنة رئيس جهاز شؤون البيئة، واللواء الحسيني فرحات، مدير جهاز تنمية البحيرات والثروة السمكية، والدكتور عيد الراجحي، مساعد الوزيرة للدعم الفني؛ للحد من التلوث، والمهندس روبي محمود السيد، رئيس الجهاز التنفيذي لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم، والمهندس أحمد عبد الروؤف، رئيس جهاز ترفيق المناطق الصناعية، والدكتور حسام شعبان، مدير الفرع الإقليمي لجهاز شؤون البيئة بالفيوم، والمهندس عادل حسن، رئيس شركة الصرف الصحي للقاهرة الكبرى، وممثلي الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، وأحمد حلاوة، المشرف على مشروع الصرف الصحي بالفيوم بالشركة القابضة، والمهندس صفوت خالد، مدير الإشراف على تنفيذ مشروع الصرف الصحي بالفيوم (استشاري المشروع)، والمهندس أحمد صابر مدير مشروع محطة كوم أوشيم.

ورحبت عوض بالدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، وممثلي الجهات الشريكة، مثمنةً التنسيق المستمر بين وزارة البيئة والمحافظة؛ لمواجهة المشكلات البيئية وتحويلها إلى فرص تنموية، وتعزيز منظومة العمل البيئي للحفاظ على الموارد الطبيعية وإدارة الاستثمار البيئي بالمحافظة، وتنفيذ المشروعات البيئية التي تقدم حلولًا حقيقية لتلك المشكلات، ومنها مشروع إعادة التوزان البيئي ببحيرة قارون، من خلال اللجنة المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء لإعادة التوازن البيئي لبحيرة قارون.

واستعرضت د.منال عوض الوضع الراهن لإعادة التوازن البيئي ببحيرة قارون، وما أسفرت عنه الجهود المبذولة خلال الفترة الماضية عن تحقيق توازن نسبي، ومراجعة موقف الصرف الصحي والصناعي على البحيرة، وذلك في إطار تكليفات القيادة السياسية للارتقاء بكل البحيرات على مستوى الجمهورية؛ حيث إن إعادة بحيرة قارون لسابق عهدها يمنح فرصة أكبر للاستثمار السياحي وتنمية الثروة السمكية.

وشددت د.منال عوض على أهمية المتابعة الدورية لمحاور تنفيذ المشروع، والذي يتضمن عددًا من المكونات للقضاء على التلوث بالبحيرة؛ حيث شهدت الفترة الماضية تطورًا ملحوظًا في أوضاع البحيرة، مؤكدة أن الحكومة تعمل جاهدةً على تلبية احتياجات المواطن، مؤكدةً استمرار العمل للوصول إلى نسب التنفيذ الكلية لمشروعات إعادة التوزان البيئي لبحيرة قارون في أقرب وقت، وتحسين الأوضاع بها.

ووجّهت د.منال عوض بسرعة الانتهاء من مشروع رفع كفاءة وإعادة تأهيل محطة معالجة مياه الصرف بالمنطقة الصناعية بكوم اوشيم ومشروعات معالجة مياه الصرف الصحي ضمن إعادة التوازن البيئي للبحيرة، والعمل على الوصول إلى نسبة تغطية تصل إلى ٨٥٪؜ منها معالج في أسرع وقت. والقياس المستمر لجودة المياه بالبحيرة، واستعرضت جهود التحكم في ملوحة البحيرة وتعظيم استغلالها من خلال التعاون مع الشركة المصرية للأملاح والمعادن بمحافظة الفيوم "إميسال" والذي يساعد على الحفاظ على النظام البيئي داخل محمية قارون ويؤثر بشكل إيجابي على إنتاج المحصول السمكي للبحيرة، مشيدةً بحرص الشركة على تنفيذ العديد من المشروعات البيئية من خلال الدعم المقدم من برنامج التحكم في التلوث الصناعي التابع لوزارة البيئة.

وأعرب الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، عن شكره للدكتورة منال عوض على الدعوة لهذا الاجتماع الهام لمتابعة جهود إعادة التوازن البيئي في بحيرة قارون إحدى أهم بحيرات مصر الاستراتيجية، واستعرض مكونات مشروع إعادة التوازن البيئي في البحيرة، ومنها الانتهاء من مشروع التكريك ببحر يوسف والحفاظ على مناسيب المياه بالبحيرة بالتعاون مع وزارة الموارد المائية والري، وعدد من المشروعات بالاشتراك مع وزارة الإسكان وتحت مظلة مبادرة حياة كريمة؛ ومنها تنفيذ ٨ محطات معالجة للصرف الصحي، واستعرض أيضًا موقف مشروع اعادة تأهيل محطة الصرف الصحي بكوم أوشيم بسعة ١٩ ألف م٣/يوم.

ووجه اللواء الحسيني فرحات مدير جهاز تنمية البحيرات والثروة السمكية، الشكر إلى الوزارات والجهات المعنية، على التعاون في تحقيق الاستدامة البيئية بالبحيرات المصرية؛ ومنها بحيرة قارون، حيث أدى التحسن في نسب التلوث بالبحيرة إلى النجاح في إنزال زريعة أمهات سمك موسى في ٢٠٢٢، وزريعة الجمبري في ٢٠٢٤/٢٠٢٥، بالتنسيق مع محافظة الفيوم.

وأشار الحسيني إلى اللجنة الفنية الدائمة لتحسين النظم الإيكولوجية بالبحيرات المشكلة برئاسة وزارة البيئة ومشاركة كل الجهات المعنية؛ لمراجعة الموقف البيئي واقتراح وتقييم مشروعات إعادة تأهيل البحيرات بوجه عام على أسس علمية، موضحًا تحسن أوضاع بحيرة قارون عن السنوات السابقة، ورصد عودة الطيور المائية؛ خصوصًا أسراب طيور الفلامنجو إلى البحيرة بأعداد كبيرة نتيجة التحسن النسبي في بيئة البحيرة.