أعلن مجلس الدولة، برئاسة المستشار أسامة شلبي، عن فتح باب التعيين في وظيفة مندوب مساعد لخريجي وخريجات كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة دفعة 2024، وذلك وفق القرار رقم 1 لسنة 2025.

شروط التقديم لوظيفة مندوب مساعد

وأوضح مجلس الدولة أن التقديم يشترط توافر الشروط العامة للتعيين قانونًا، بالإضافة إلى:

أن يكون التقدير التراكمي جيد على الأقل.

ألا يتجاوز عمر المتقدم 30 عامًا في آخر يوم للتسجيل الإلكتروني.

اجتياز المقابلة الشخصية التي يجريها المجلس الخاص للشؤون الإدارية للتأكد من الأهلية والصلاحية للمنصب القضائي.

اجتياز الفحوصات الطبية والدورات التدريبية والاختبارات المقررة وفق ضوابط المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية، مع تحمل المتقدم التكلفة الكاملة لها.

خطوات التقديم

أكد مجلس الدولة أن التقديم يتم إلكترونيًا فقط عبر الموقع الرسمي، ويشمل:

تسجيل طلب التعيين في الوظيفة القضائية.

ملء وثيقة التعارف الخاصة بالمتقدم.

تحديد موعد المقابلة الشخصية إلكترونيًا.

ويبدأ التسجيل من السبت 20 ديسمبر 2025 الساعة 12:00 صباحًا، وحتى منتصف ليل الجمعة 2 يناير 2026.

وشدد المجلس على ضرورة قراءة الشروط المنشورة على الموقع الرسمي قبل التقديم، مؤكدًا أنه لن يتم الاعتداد بأي طلب غير مستوفٍ للبيانات أو مقدَّم بغير الوسيلة الإلكترونية المعتمدة.