طقس الـ5 أيام.. الأرصاد: انخفاض كبير في الحرارة وأمطار على القاهرة

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس المتوقعة بداية من الثلاثاء 9 ديسمبر وحتى السبت 13 ديسمبر 2025، حيث تواصل البلاد تأثرها بموجة انخفاض في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، ليسود طقس بارد في الصباح الباكر، معتدل نهارًا، بارد ليلاً، مع زيادة الإحساس بالبرودة نتيجة نشاط الرياح أحيانًا على عدد من المناطق.

وأوضحت الهيئة أن الفترة من الثلاثاء 9 ديسمبر حتى الخميس 11 ديسمبر ستشهد فرصًا لسقوط أمطار متفاوتة الشدة على مناطق من شمال البلاد وحتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد على فترات متقطعة. كما تنشط الرياح أحيانًا على أغلب الأنحاء، مما يزيد الشعور ببرودة الطقس.

وأضافت الهيئة أنه اعتبارًا من الجمعة 12 ديسمبر وحتى السبت 13 ديسمبر تنشط الرياح أحيانًا على المناطق المطلة على السواحل الشمالية، مع استمرار الأجواء المائلة للبرودة نهارًا والباردة ليلاً.

وأشارت الهيئة إلى أن درجات الحرارة العظمى والصغرى ستسجل مستويات منخفضة خلال هذه الفترة؛ حيث تتراوح العظمى على القاهرة الكبرى بين 19 و20 درجة، والصغرى بين 11 و13 درجة، بينما تسجل السواحل الشمالية عظمى بين 18 و19 درجة والصغرى بين 11 و13 درجة.