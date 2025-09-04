6 أعراض تظهر على القدم تنذر بمشكلة صحية خطيرة

قد يكون تورم الكاحلين علامة تحذيرية مبكرة لقصور القلب أو مرض الكبد الدهني، لذا يسهم التعرف على الأعراض المصاحبة للتورم في التشخيص والعلاج المبكر.

وقد يحدث ألم الكاحلين أحيانا نتيجة التواء القدم أو الوقوف لفترات طويلة، ومع ذلك، إذا أصبح مزمنا، يجب استشارة الطبيب فورا، وفقا لـ "تايمز ناو نيوز".

ويعرف تورم الكاحل أيضاً باسم الوذمة، وقد يحدث بسبب الطقس الحار والرطب، حيث تتمدد الأوعية الدموية بشكل طبيعي.

لكن الوذمة تظهر على شكل تورم أو انتفاخ في الكاحلين أو القدمين أو الساقين وشد الجلد أو لمعانه، مما يؤدي إلى ألم شديد وتيبس وعلامات عند الضغط على الجلد.

الوذمة ومرض الكبد الدهني

يحدث مرض الكبد الدهني عند تراكم الدهون الزائدة في الكبد، إما بسبب الإفراط في تناول الكحول أو لدى من لا يشربونه.

وتشمل هذه الحالة تراكم الدهون والالتهابات وتلف الكبد، ما ينتج عنه تليف الكبد، وهو مرض يهدد الحياة.

ويقول الأطباء إن الوذمة تحدث بسبب زيادة الضغط الناتج عن ارتفاع ضغط الوريد البابي، والذي ينتج عن تلف الكبد المرتبط بمرض الكبد الدهني.

علامات أخرى

ويؤدي هذا التراكم في الضغط إلى تراكم السوائل في الأنسجة المحيطة، مما يؤدي إلى التورم.

وتشمل العلامات الأخرى لمرض الكبد الدهني أيضاً شعوراً خفيفاً أو نابضاً في الجزء العلوي الأيمن من البطن - فوق الأضلاع اليمنى السفلية - وتعباً شديداً وإرهاقاً، وفقداناً غير مبرر للوزن، وضعفاً عاماً.

الوذمة وقصور القلب

قصور القلب هو نوع من أمراض القلب والأوعية الدموية يحدث عندما يعجز القلب عن ضخ الدم بشكل صحيح وفعال في جميع أنحاء الجسم، ويرجع ذلك غالباً إلى تصلبه أو ضعفه.

ويقول الأطباء إنه بالإضافة إلى الشعور بعدم الراحة في الصدر وصعوبة التنفس - وهما من الأعراض الشائعة المرتبطة بأمراض القلب - فإن تورم الساقين والقدمين والكاحلين قد يشير أيضاً إلى قصور القلب.

ويحدث قصور القلب الاحتقاني عندما توقف إحدى غرفتي القلب عن ضخ الدم بشكل جيد بسبب قصور القلب الاحتقاني. ونتيجة لذلك، يتراكم الدم في الساقين والكاحلين والقدمين، مسبباً الوذمة.

علامات أخرى لقصور القلب

ضيق التنفس.

الإرهاق.

الشعور بالدوار.

قد تحدث نوبات من الدوخة أو الإغماء.

كيف يمكن تقليل التورم؟

إلى جانب علاج السبب الكامن وراء الوذمة - قصور القلب أو أمراض الكبد - هناك بعض الخطوات التي يمكنك اتخاذها لمنع تراكم السوائل في جسمك:

عند الجلوس أو الاستلقاء، ضع وسادة تحت ساقيك لإبقائهما مرتفعتين عن مستوى قلبك.

لا تجلس أو تقف لفترات طويلة دون حركة، أو تمشِ لمسافات قصيرة.

ارتدِ جوارب داعمة، أو جوارب طويلة، أو أكماماً، لأنها تضغط على أجزاء من جسمك لمنع تجمع السوائل فيها.

قلل من استهلاك الملح في نظامك الغذائي.

اقرأ أيضا:

"مالهاش علاقة بالنكد".. 5 أسباب وراء التقلبات المزاجية لدى النساء

"ينعش قلبك".. 5 فوائد لشرب عصير البنجر قبل النوم



"تلتهم اللحم الحي".. تفاصيل أول إصابة بداء الدودة الحلزونية في أميركا



رجل يقطع الكهرباء عن قريته بالكامل لسبب غير متوقع (فيديو)

سابقة نادرة.. شركة طيران تطلق اسم راكب على طائرتين

تجربة صادمة.. 20 صورة لأغرب فنادق حول العالم

صاحب محل بويات يثير الجدل على السوشيال ميديا رغم غياب الزبائن

رجل يعاقب ابنه بطريقة غير متوقعة.. هذا ما حدث (صور)